В Думе предложили ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ

Депутаты от фракции ЛДПР в понедельник внесут в Госдуму законопроект о введении моратория на повышение оплаты коммунальных услуг на период с 1 июля по 31 декабря 2022 года в связи с падением доходов населения из-за распространения коронавирусной инфекции. Текст и пояснительную записку в своем Telegram-канале разместил один из авторов инициативы, замглавы фракции Ярослав Нилов.