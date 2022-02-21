Мошенники придумали новую схему обмана россиян

Злоумышленники придумали новую схему обмана граждан, которая предполагает создание сайтов, похожих на инвестиционные компании. Мошенники убеждают россиян зарегистрироваться в подставном личном кабинете и перевести средства якобы на брокерский счет, однако в действительности перечисление производится на карту или электронный кошелек преступника, сообщил «Известиям» директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин.

«Мошенники создают фейковые сайты для торговли на бирже, мимикрирующие под известные инвестиционные компании», — пояснил он изданию.

Так, потенциальная жертва перечисляет деньги на карту или электронный кошелек мошенника, подчеркнул собеседник. Для повышения доверия перед этим преступник пополняет банковскую карту человека на 10-15 тысяч рублей — это якобы заработанные на сделках жертвы деньги.

«Они на самом деле пополняют банковскую карту человека в среднем на 10–15 тыс. рублей, называя их заработанными средствами на совершенных сделках. У потенциальной жертвы повышается доверие и снижается чувство осторожности. На волне эйфории от легкого заработка люди переводят мошенникам уже значительные суммы», — отметил Павлунин.

О новой мошеннической схеме осведомлены крупнейшие игроки на финансовом рынке — Мосбиржа, ВТБ, ББР Банк, брокер БКС, сообщили их представители. Начальник управления информационной безопасности ББР Банка Игорь Грачев считает, что сами будущие жертвы мошенников могут способствовать ее распространению, ведь после получения первых денег человек может начать рекомендовать другим инвестировать в подобные инструменты.