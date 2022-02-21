Россиянам стали чаще отказывать при получении ВНЖ в Европе

Гражданам России на фоне ужесточения проверок и внешнеполитической обстановки стали чаще отказывать в получении вида на жительство (ВНЖ) в европейских странах. Об этом сообщает Forbes.

Руководитель отдела продаж международного брокера недвижимости Tranio Марина Филичкина отметила высокий спрос на программы ВНЖ. Тенденцию подтвердила и региональный директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Knight Frank Марина Шалаева.

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«Пандемия сформировала отложенный спрос, количество запросов на ВНЖ будет расти и дальше. Сейчас половина сделок заключается удаленно, а любые потрясения будут способствовать увеличению спроса», - подчеркнула она.

Тем не менее, опрошенные Forbes эксперты обращают внимание на частые отказы россиянам в данном вопросе. Некоторые страны начали менять программы ВНЖ в обмен на инвестиции или вовсе их закрывать, указали участники рынка.

В частности, в 2021 году Латвия решила отменить действовавшую в стране программу.

«С 2010 года большинство заявителей по программе были россиянами, всего было выдано порядка 20 000 ВНЖ, и мы считаем, что закрытие программы связано с политическим противостоянием между Россией и Европой», — подчеркнула партнер агентства элитной недвижимости Savills в России Ирина Мошева.

Закрыла свою программу выдачи гражданства в обмен на инвестиции и Болгария – еще в начале 2022 года. Решение было принято из-за того, что программа не была востребована.

Как стало известно 17 февраля, Великобритания приняла решение закрыть программу «золотых виз» (Tier 1), предполагающую выдачу вида на жительство в обмен на инвестиции. По словам представителя агентства, оказывающего услуги по получению ВНЖ в Европе, у большинства стран появились негласные установки проверять граждан России как можно тщательнее.

«Все самые популярные программы получения ВНЖ в Европе были изменены в последнее время — это касается прежде всего Португалии, Черногории, Мальты, Болгарии. Изменения связаны с повышением стоимости участия, а также с усложнением проверок заявителей», - отметил исполнительный директор департамента правовых услуг и банкинга UFG Wealth Management Николай Варгасов.

К некоторым российским инвесторам есть предвзятое отношение в связи с геополитической обстановкой, заявил председатель комитета по маркетингу AREA Александр Шибаев, подчеркнув, что это иногда затягивает процесс получения ВНЖ,