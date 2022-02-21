Россиянам стали чаще отказывать при получении ВНЖ в Европе

Гражданам России на фоне ужесточения проверок и внешнеполитической обстановки стали чаще отказывать в получении вида на жительство (ВНЖ) в европейских странах. Об этом сообщает Forbes.
Руководитель отдела продаж международного брокера недвижимости Tranio Марина Филичкина отметила высокий спрос на программы ВНЖ. Тенденцию подтвердила и региональный директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Knight Frank Марина Шалаева.
«Пандемия сформировала отложенный спрос, количество запросов на ВНЖ будет расти и дальше. Сейчас половина сделок заключается удаленно, а любые потрясения будут способствовать увеличению спроса», - подчеркнула она.
Тем не менее, опрошенные Forbes эксперты обращают внимание на частые отказы россиянам в данном вопросе. Некоторые страны начали менять программы ВНЖ в обмен на инвестиции или вовсе их закрывать, указали участники рынка.
В частности, в 2021 году Латвия решила отменить действовавшую в стране программу.
«С 2010 года большинство заявителей по программе были россиянами, всего было выдано порядка 20 000 ВНЖ, и мы считаем, что закрытие программы связано с политическим противостоянием между Россией и Европой», — подчеркнула партнер агентства элитной недвижимости Savills в России Ирина Мошева.
Закрыла свою программу выдачи гражданства в обмен на инвестиции и Болгария – еще в начале 2022 года. Решение было принято из-за того, что программа не была востребована.
Как стало известно 17 февраля, Великобритания приняла решение закрыть программу «золотых виз» (Tier 1), предполагающую выдачу вида на жительство в обмен на инвестиции. По словам представителя агентства, оказывающего услуги по получению ВНЖ в Европе, у большинства стран появились негласные установки проверять граждан России как можно тщательнее.
«Все самые популярные программы получения ВНЖ в Европе были изменены в последнее время — это касается прежде всего Португалии, Черногории, Мальты, Болгарии. Изменения связаны с повышением стоимости участия, а также с усложнением проверок заявителей», - отметил исполнительный директор департамента правовых услуг и банкинга UFG Wealth Management Николай Варгасов.
К некоторым российским инвесторам есть предвзятое отношение в связи с геополитической обстановкой, заявил председатель комитета по маркетингу AREA Александр Шибаев, подчеркнув, что это иногда затягивает процесс получения ВНЖ,
Ранее сообщалось, что, по данным агентства Skolkovo Realty, россияне бросились получать инвестиционные паспорта других стран. В ноябре 2021 года спрос на недвижимость «для паспорта» за пределами России увеличился на 15% относительно октября. По итогам 11 месяцев 2021 года (с января по ноябрь) число запросов на покупку жилья за пределами РФ с целью получения ВНЖ или гражданства возросло на 12% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года и на 20% относительно показателя 2019 года.