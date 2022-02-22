ЖКУ существенно подорожают из-за новых правил

Жилищно-коммунальные услуги существенно подорожают в связи с принятием новых правил. Теперь плату за содержание общего имущества дома будут пересчитывать за фактически использованные объемы горячей и холодной воды, электричества, канализацию, сообщает портал «Известия».

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Согласно опубликованной информации, эти изменения предусмотрены в постановлении правительства от 3 февраля, они вступят в силу с 1 сентября. В настоящий момент действует норматив, который ограничивает размер платы за ЖКУ. Взимать плату свыше этого норматива нельзя. Исключение составляют случаи, когда общее собрание собственников квартир приняло перечень услуг больше минимального.

Заместитель председателя комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев рассказал, что наниматели и часть собственников не оплачивали весь объем коммунальных ресурсов. В связи с этим управляющие компании были вынуждены доплачивать ресурсоснабжающим организациям самостоятельно или оставаться в должниках.