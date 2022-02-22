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32 минуты назад

ЖКУ существенно подорожают из-за новых правил

Елена Прошина

Жилищно-коммунальные услуги существенно подорожают в связи с принятием новых правил. Теперь плату за содержание общего имущества дома будут пересчитывать за фактически использованные объемы горячей и холодной воды, электричества, канализацию, сообщает портал «Известия».

ЖКУ существенно подорожают из-за новых правил
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно опубликованной информации, эти изменения предусмотрены в постановлении правительства от 3 февраля, они вступят в силу с 1 сентября. В настоящий момент действует норматив, который ограничивает размер платы за ЖКУ. Взимать плату свыше этого норматива нельзя. Исключение составляют случаи, когда общее собрание собственников квартир приняло перечень услуг больше минимального.

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Заместитель председателя комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев рассказал, что наниматели и часть собственников не оплачивали весь объем коммунальных ресурсов. В связи с этим управляющие компании были вынуждены доплачивать ресурсоснабжающим организациям самостоятельно или оставаться в должниках.

Однако руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» Валерий Мамчур, что в связи с принятием новых правил расходы на ЖКУ на содержание общего имущества в домах могут увеличиться на 20-50%. Как сказано в обращении организации, которое было направлено в Минстрой, вскоре в России плата собственников за коммунальные ресурсы, потребляемые для содержания общего имущества, может существенно увеличиться.

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