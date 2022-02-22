ЖКУ подорожают на 50% из-за новых правил

Общественники сообщили, что плата за жилищно-коммунальные услуги в России может повыситься. Согласно постановлению правительства России от 3 февраля 2022 года, которое вступит в силу 1 сентября, плата за содержание общего имущества домов будет пересчитываться за фактически использованные объемы электричества, горячей и холодной воды, канализацию, а не в рамках норматива, как сегодня, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо НП «ЖКХ Контроль» в Минстрой.

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По словам исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Сергея Сохранова, в настоящее время размер платы за ЖКУ ограничен нормативом. Взимать плату выше норматива можно лишь тогда, когда общее собрание собственников квартир принимает перечень услуг больше минимального.

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Вместе с тем зампредседателя комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев отметил, что зачастую владельцы и арендаторы квартир не производили оплату всего объема коммунальных ресурсов, которые использовались на содержание общего имущества.

В итоге, как указал Сохранов, управляющим компаниям приходится самим доплачивать ресурсоснабжающим организациям или становиться должниками. Из-за новых правил в домах может существенно повыситься плата собственников за коммунальные ресурсы, потребляемые для содержания общего имущества, следует из письма «ЖКХ Контроль» в Минстрой.

Не исключил подорожания расходов на ЖКУ на содержание общего имущества в домах на 20%-50% руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» по Московской области Валерий Мамчур.

Общественники просят до момента вступления в силу постановления довести до региональных властей и органов государственного жилищного надзора разъяснение вносимых изменений.