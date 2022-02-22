ПФР разъяснил, какие выплаты положены военным пенсионерам

Военные в отставке могут получать гражданскую пенсию в дополнение к основной, у них есть право на отдельные социальные выплаты, сообщил Пенсионный фонд России (ПФР).

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«Бывшие военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов в дополнение к своей основной пенсии по линии силового ведомства могут получать гражданскую пенсию. Для этого им необходимо иметь стаж работы после увольнения со службы, накопить минимальные пенсионные коэффициенты и достигнуть пенсионного возраста», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В 2022 году перечисленные параметры составляют 13 лет и 23,4 коэффициента, возраст – 61,5 год для мужчин и 56,5 лет для женщин. В случае если военный в отставке является предпринимателем, и платит за себя взносы за обязательное пенсионное страхование, то он имеет право на гражданскую пенсию при соблюдении этих условий.

Страховую пенсию по старости, назначенную фондом, получают 780 тыс. военных пенсионеров.

Также у отставных военных есть право на отдельные соцвыплаты, включая ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), которую устанавливают по федеральным льготам. Фонд выплачивает ее военным, ставшим инвалидами при исполнении обязанностей. Это также относится к сотрудникам МЧС, органов внутренних дел и пожарным, ветеранам боевых действий, семьям погибших военных, Героям России и СССР, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны и их семьям.