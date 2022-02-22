Водителей предупредили о штрафе в 15 тысяч

Водители в РФ могут получить штраф до 15 тысяч рублей, если при себе у них не будет медсправки. Такая мера коснется только тех автомобилистов, у которых имеется на удостоверении отметка «Медицинская справка». Об этом написал в своем telegram-канале руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский.