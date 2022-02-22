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1 час назад

Автоэксперт предупредил водителей о штрафе в 15 тысяч

Ura.Ru

Водители в РФ могут получить штраф до 15 тысяч рублей, если при себе у них не будет медсправки. Такая мера коснется только тех автомобилистов, у которых имеется на удостоверении отметка «Медицинская справка». Об этом написал в своем telegram-канале руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский.

Водителей предупредили о штрафе в 15 тысяч
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Оговорка означает, что ВУ действительно только при наличии врачебного заключения (ст. 25 ФЗ „О безопасности дорожного движения“). Рядовому водителю медицинскую комиссию необходимо проходить один раз в 10 лет: от замены до замены ВУ. При наличии же подобной записи комиссия проходится ежегодно», — объяснил эксперт.

Шумский отметил, что при отсутствии такой справки водителя могут подвергнуть административной ответственности. Такое нарушение, по словам эксперта, будет приравнено к отсутствию права на управление транспортным средством. Согласно санкции статьи в административном кодексе РФ, это нарушение предусматривает штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

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