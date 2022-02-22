Россиянам рассказали, во что сейчас лучше вкладываться

Совет безопасности России 21 февраля обсудил вопрос признания самопровозглашённых ДНР и ЛНР независимыми государствами. После этого президент Владимир Путин принял положительное решение. Российский фондовый рынок отреагировал снижением в пределах 11–17%.
«Секрет фирмы» спросил у экономистов, куда вкладывать деньги, чтобы сохранить сбережения в условиях геополитической турбулентности.
Ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов считает, что сейчас лучше инвестировать в консервативные инструменты. Он предложил хранить деньги на банковских депозитах, покупать облигации федерального займа (ОФЗ) и облигации наиболее надёжных компаний, таких как «Сбер», НОВАТЭК, «Русагро», «Газпром» и т. д.
«Вот, собственно, всё, что можно посоветовать, потому что прибегать к более рискованным способам я бы не рекомендовал. Для большинства людей нынешние риски приводят к потере денег. Спекулятивный финансовый рынок, где можно заработать большие деньги, очень рискованный, и даже подготовленные люди теряют там деньги», — указал эксперт.
Подытоживая, экономист посоветовал пользоваться стандартными мерами, которые не принесут богатство, но позволят предотвратить потери.
С ним согласен и экономист Владимир Брагин. Он отметил, что сейчас на мировой финансовый рынок давят ограничения, введённые Федеральной резервной системой (ФРС) США и Европейским центробанком (ЕЦБ).
«На российском рынке высокая волатильность и полное игнорирование оценок российских активов. Если мы возьмём иностранные активы, то там тоже ситуация непростая в условиях роста инфляции и перспектив ужесточения политики ФРС и ЕЦБ. Соответственно, это будет сказываться на рынке акций — чтобы замедлить инфляцию, надо охладить спрос. Если в прошлом цикле инфляции не было и ФРС, и ЕЦБ могли не давить на экономику, то в этот придётся идти на какие-то болезненные меры», — считает экономист.
В таких условиях экономист посоветовал использовать какие-либо защитные инструменты: золото, сырьевые фьючерсы. Но в долгосрочной перспективе, по его мнению, подобные инструменты тоже несут риски.
«Кроме этого, надо понять, на какой срок ориентируемся. Если, грубо говоря, спекулировать, то для спекулянтов сейчас раздолье. При такой волатильности можно много заработать, но и много потерять. С другой стороны, нынешняя ситуация интересна и для долгосрочных позиций. Понятно, что на российском рынке купить активы с доходностью более 10% можно было и месяц назад. А с доходностью 12–13% — только сейчас», — добавил Брагин.
По словам эксперта, моменты просадки рынка позволяют покупать активы по низкой цене. Но надо понимать, что цена может стать ещё ниже. А вот для формирования долгосрочных позиций сейчас наилучшее время. Брагин отметил, что многие в таких условиях действуют иррационально и продают активы просто из страха, а не на основе расчёта.