Россиянам рассказали, во что сейчас лучше вкладываться

«Кроме этого, надо понять, на какой срок ориентируемся. Если, грубо говоря, спекулировать, то для спекулянтов сейчас раздолье. При такой волатильности можно много заработать, но и много потерять. С другой стороны, нынешняя ситуация интересна и для долгосрочных позиций. Понятно, что на российском рынке купить активы с доходностью более 10% можно было и месяц назад. А с доходностью 12–13% — только сейчас», — добавил Брагин.