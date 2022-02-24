Сбербанк: сервисы работают в штатном режиме

Все системы Сбербанка работают в штатном режиме. Об этом заявили «Ленте.ру» в пресс-службе кредитной организации.
Физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объеме.
«Мы готовы к любому развитии ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций», — отметили в Сбербанке.
У организации есть необходимые ресурсы, а также управленческий опыт для работы в текущей ситуации, указали там.
Сбербанк также обратился к россиянам с призывом доверять только официальным источникам информации и заверил осведомлять своих клиентов о возможных изменениях в работе.
24 февраля президент России Владимир Путин
выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о начале спецоперации, направленной на «демилитаризацию и денацификацию Украины». На этом фоне курс рубля на Мосбирже продолжил снижаться: доллар поднялся выше 84 рублей. Евро поднялся выше 95 рублей. В настоящий момент торги приостановлены.