Сбербанк: сервисы работают в штатном режиме

Все системы Сбербанка работают в штатном режиме. Об этом заявили «Ленте.ру» в пресс-службе кредитной организации.

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Физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объеме.

«Мы готовы к любому развитии ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций», — отметили в Сбербанке.

У организации есть необходимые ресурсы, а также управленческий опыт для работы в текущей ситуации, указали там.

Сбербанк также обратился к россиянам с призывом доверять только официальным источникам информации и заверил осведомлять своих клиентов о возможных изменениях в работе.

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