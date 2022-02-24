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46 минут назад

Сбербанк: сервисы работают в штатном режиме

Лера Букина

Все системы Сбербанка работают в штатном режиме. Об этом заявили «Ленте.ру» в пресс-службе кредитной организации.

Сбербанк: сервисы работают в штатном режиме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объеме.

«Мы готовы к любому развитии ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций», — отметили в Сбербанке.

У организации есть необходимые ресурсы, а также управленческий опыт для работы в текущей ситуации, указали там.

Сбербанк также обратился к россиянам с призывом доверять только официальным источникам информации и заверил осведомлять своих клиентов о возможных изменениях в работе.

24 февраля президент России Владимир Путин

выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о начале спецоперации, направленной на «демилитаризацию и денацификацию Украины». На этом фоне курс рубля на Мосбирже продолжил снижаться: доллар поднялся выше 84 рублей. Евро поднялся выше 95 рублей. В настоящий момент торги приостановлены.

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