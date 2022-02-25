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3 часа назад

Ростуризм досрочно закроет программу туристического кешбэка

BFM.RUиещё 18

Продажи по программе туристического кешбэка завершатся в ночь на 1 марта, об этом сообщается на сайте Ростуризма. Досрочное закрытие программы связано с тем, что выделенные на весеннее окно продаж средства практически полностью перечислены туристам, пояснила глава ведомства Зарина Догузова.

Программу туристического кешбэка закроют досрочно
Фото: ТАССТАСС

Текущий этап программы стартовал 18 января и должен был закончиться 12 апреля. В акции приняли участие 700 тысяч человек, которые приобрели поездок с кешбэком на 12 млрд рублей. Им вернулось уже более 2,5 млрд рублей.

По словам главы Ростуризма, в этом году планируется еще одно окно продаж — на осень-зиму. О точных датах ведомство сообщит дополнительно. Согласно плану, на 2022 год на реализацию программы туристического кешбэка было выделено 5 млрд рублей.

С помощью программы туристического кешбэка турист может вернуть 20% от стоимости поездки по России. Для этого нужно совершить оплату с помощью российской карты «Мир».

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