Программу туристического кешбэка закроют досрочно

Продажи по программе туристического кешбэка завершатся в ночь на 1 марта, об этом сообщается на сайте Ростуризма. Досрочное закрытие программы связано с тем, что выделенные на весеннее окно продаж средства практически полностью перечислены туристам, пояснила глава ведомства Зарина Догузова.

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Текущий этап программы стартовал 18 января и должен был закончиться 12 апреля. В акции приняли участие 700 тысяч человек, которые приобрели поездок с кешбэком на 12 млрд рублей. Им вернулось уже более 2,5 млрд рублей.

По словам главы Ростуризма, в этом году планируется еще одно окно продаж — на осень-зиму. О точных датах ведомство сообщит дополнительно. Согласно плану, на 2022 год на реализацию программы туристического кешбэка было выделено 5 млрд рублей.