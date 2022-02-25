На 15%: цены на автомобили взлетят

Дилеры сообщили, что автомобили на фоне падения национальной валюты могут подорожать в марте-апреле на 10-15%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на экспертов.

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«Повышение цены может быть до 10-15%, будет зависеть от курса рубля и общей экономической ситуации. В случае ухудшения — подорожание увидим уже в марте», — подчеркнул источник среди автодилеров.

По словам гендиректора дилера «АВТОDOM» Андрея Ольховского, цены на машины могут измениться в большую сторону с 1 апреля.

«Скорее всего у импортеров и производителей будет запущен механизм каскадного повышения стоимости автомобилей на протяжении всего 2022 года», — подчеркнул он.

Топ-менеджер считает, что в целом по итогам 2022 года автомобили подорожают на 20%. При этом он указал, что заново строить финансовые модели можно лишь после стабилизации курсов валют.

«Поэтому покупателям не нужно волноваться, что уже завтра все рекомендованные розничные цены изменятся на соответствующий уровень изменения стоимости доллара или евро», — отметил собеседник.

Ольховский подчеркнул, что по отношению к 2021 году спрос на автомобили несколько сократился, однако с учетом геополитической составляющей в ближайшее время он будет увеличиваться. Соответственно, автомобили могут быть инструментом сохранения накоплений или инструментом защиты от инфляции, указал он.

Замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков заявил, что информации о поставках и росте цен пока не поступало. Он отметил, что «никаких изменений на данный момент не произошло, все работает штатно».