Франция арестует вклады россиян

Франция арестует счета россиян, связанных с властями РФ. Об этом заявил глава министерства экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр на брифинге по итогам заседания Совета обороны и национальной безопасности, передает ТАСС.
По словам Ле Мэра, министерство по поручению президента Франции Эммануэля Макрона продолжит работать над составлением списка финансовых средств и имущества, принадлежащего гражданам РФ, которые находятся под санкциями Евросоюза.
«Мы также установим всех российских граждан, имеющих вклады во Франции, которые могут быть дополнительно внесены в европейские санкционные списки в связи с их близостью к российской власти», - заявил Брюно Ле Мер, добавив, что Франция прибегнет к юридическим способам наложить арест на это имущество.
Он также сообщил, что 1 марта министры финансов Группы семи обсудят отключение России от системы SWIFT.
По словам Ле Мэра, минувшей ночью все авуары Банка России были заморожены – «речь идет об очень значительных суммах - нескольких десятках миллиардов евро».
Ранее Эммануэль Макрон на заседании Совета обороны и национальной безопасности страны выступил за усиление экономических и финансовых санкций против России.