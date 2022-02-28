Франция арестует вклады россиян

«Мы также установим всех российских граждан, имеющих вклады во Франции, которые могут быть дополнительно внесены в европейские санкционные списки в связи с их близостью к российской власти», - заявил Брюно Ле Мер, добавив, что Франция прибегнет к юридическим способам наложить арест на это имущество.