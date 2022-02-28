Экономисты развеяли самые популярные финансовые страхи россиян

Центральный Банк России повысил ключевую ставку до 20%. Таким образом регулятор планирует поддержать в стране ценовую и финансовую стабильность, защитить сбережения россиян от обесценения и укрепить курс национальной валюты. Вместе с тем в интернете продолжают распространяться призывы снимать наличные деньги и обменивать рубли на доллары. Однако экономисты советуют не поддаваться всеобщему ажиотажу и переждать. В беседе с Москвой 24 эксперты развеяли самые популярные финансовые страхи россиян.

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская Москва 24/Евгения Смолянская

Миф № 1: нужно снять деньги с банковских счетов и держать их дома

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Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал Москве 24, что на данный момент нет никаких оснований для того, чтобы снимать деньги с банковских счетов. По его словам, ориентироваться нужно на внутреннюю политику, а не на внешнюю.

"За банки волноваться не стоит. Тем более что ЦБ предпринял ряд стабилизирующих мер, которые пополняют у них ликвидность, кассовую наличность и так далее. Поэтому для граждан нет никаких оснований устремляться в банки для того, чтобы спасать свои сбережения, только если они не хотят потерять на процентах", – указал специалист.

Ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников в разговоре с Москвой 24 также отметил, что поспешное снятие наличных денег со счетов, в то время как Центробанк повысил ключевую ставку до 20%, крайне нецелесообразно.

Надо прекратить панику, включить голову и внимательно следить за разъяснениями ЦБ. Никаких оснований для такой паники нет.

Никита Масленников, ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист

Специалист добавил, что пока лучше держать деньги на банковских счетах, так как повышение ставки направлено в том числе и на снижение уровня инфляции.

Миф № 2: необходимо перевести все рубли в иностранную валюту

На фоне волатильности рубля некоторые россияне отправились менять деньги, однако эксперты считают, что в настоящее время обмен валюты принесет только финансовые потери.

"При таком курсе, который сейчас, менять деньги – это совершенное безумие. Что вы будете делать потом, когда курс рубля укрепится? У вас будут чистые потери. Это стадное поведение, которое, я думаю, достаточно быстро закончится", –

предположил экономист Никита Масленников.

Если вы купили сейчас доллары и евро, куда их тратить? В условиях перекрытого авиасообщения никуда не долететь. Только если больше некуда деть свои заработанные рубли, но смысла в этом никакого нет.

Никита Масленников, ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист

Михаил Беляев отметил, что курс рубля уже начал корректироваться и даже немного поднялся. По мнению эксперта, когда новостной фон уйдет на второй план, национальная валюта укрепит свои позиции, возможно, потеряв рубль-другой по отношению к доллару.

"Но говорить о какой-то катастрофе, о каком-то падении, о запрещении владением валютными счетами совершенно не приходится", – уверен он.

Миф № 3: в России заблокируют пластиковые карты

Михаил Беляев считает, что угрозы отключения от платежных систем Visa и Mastercard не должны сбивать россиян с толку, так как речи о полной блокировке не идет.

"Карту выпускает отдельный банк на одной платежной системе, то есть отсюда выходит, что всю платежную систему вряд ли отключат, потому что это коммерческие предприятия, мы даем достаточные доходы и уже не говоря об имиджевой составляющей", – отметил аналитик.

Даже в случае блокировки Visa и Mastercard собственные средства можно будет перевести на другие счета в течение месяца, напомнил он. Кроме того, ограничения распространяются только на внешний оборот, добавил Беляев.

Банки, которые подпали под санкции, конечно, могут иметь сложности во внешнем обороте, но внутри страны никаких трудностей нет, потому что внутренние операции не ограничиваются. А те банки, которые не подпали под санкции, там уже полная свобода.

Михаил Беляев, кандидат экономических наук, финансовый аналитик

Кроме того, в России работает национальная платежная система "Мир", напоминают эксперты.

"Если касается карты "Мир" – это вообще наше внутреннее дело, это наши внутренние банки, это наша внутренняя платежная система. Она работает, пока не отключилась электроэнергия", – пояснил Беляев.

По словам Никиты Масленникова, даже в случае отключения Visa и Mastercard банк просто перевыпустит клиентские карты на системе "Мир".

"Переход на свою национальную систему – вполне логичный шаг. Даже так называемое отключение от SWIFT не скажется на проведении внутренних платежей и расчетов. Поэтому для повышения комфортности лучше сделать карту "Мир" и перейти с тех карт, которые находятся под определенным риском", – подчеркнул специалист.

SWIFT – это международная система передачи межбанковских платежей. Она позволяет финансовым организациям во всем мире в безопасной и стандартизированной форме отправлять, а также получать информацию о финансовых операциях.

Миф № 4: продукты подорожают, поэтому надо закупаться гречкой на год вперед

Касаемо потенциального ажиотажа в продуктовых магазинах эксперты также сошлись во мнении, что нет смысла закупать еду впрок. Михаил Беляев отметил, что цены вырастут независимо от санкций, так как повышают их крупные производители.

Цены будут расти, но это не из-за санкций. Это наше внутреннее устройство рынков, доминируют крупные компании, которые повышают цены по своему усмотрению, и понятно, что сейчас они этим делом будут пользоваться. А если давать совет, покупать продукты или нет, то надо понимать, что выигрыш там довольно незначительный.

Михаил Беляев, кандидат экономических наук, финансовый аналитик

Никита Масленников тоже считает, что не стоит поддаваться панике, закупая ненужную провизию. "Тем более что ЦБ и правительство делают и будут делать еще больше для того, чтобы стабилизировать уровень цен", – подчеркнул экономист.