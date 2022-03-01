Как сохранить деньги: самые выгодные способы

Ужесточение антироссийских санкций окажет серьезное влияние на финансовый сектор. Где лучше хранить сбережения и как спасти свои накопления от инфляции, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты.

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Ранее западные страны анонсировали новый виток санкционной спирали после того, как президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР и объявил о начале специальной операции на Украине. США ввели жесткие санкции против российской банковской системы. Под те или иные ограничительные меры попали девять крупных российских кредитных организаций, в том числе ВТБ, «Открытие», Совкомбанк и Промсвязьбанк.

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28 февраля совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Регулятор объяснил этот шаг изменениями внешних условий для российской экономики. В ЦБ уверены, что резкое повышение ключевой ставки повлечет за собой столь же серьезное увеличение процентных ставок по вкладам в российских банках, что должно компенсировать вкладчикам «возросшие девальвационные и инфляционные риски».

На фоне тревожных новостей финансовые аналитики посоветовали россиянам сохранять спокойствие, внимательно оценивать риски и не делать спонтанных покупок «на эмоциях».

«Да, цены выросли, возможно, вырастут еще, но иметь в одной семье по три холодильника или три стиральные машины — непрактично», - заметил заместитель председателя правления АО КБ «Хлынов» Александр Втюрин.

По мнению экспертов, сейчас не стоит обналичивать деньги, опасаясь западных санкций, так как на депозитах сбережениям ничего не угрожает, а хранить их дома как минимум небезопасно, а как максимум — невыгодно, так как инфляция может постепенно «съесть» сбережения при хранении их «под подушкой».

«Сейчас самое главное — соблюдать спокойствие и не принимать поспешных решений. В самое ближайшее время ожидается период роста ставок по банковским вкладам, так что есть возможность выгодно разместить деньги на рублевых депозитах. Причем депозиты будут предлагаться по хорошим ставкам и на короткий срок», - пояснил Александр Втюрин.

С такой финансовой стратегией согласен и основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

«В ситуации глубокой неопределенности инвесторы пользуются возможностью заключить с кредитной организацией депозитный договор на максимальный срок», - отметил он.

При этом эксперты уверены, что для формирования финансовой подушки безопасности лучше максимально дифференцировать свои вложения, купив в том числе и реальное активы, например, автомобиль.

Эксперт «1Капиталь» Дмитрий Соломников заметил, что сейчас в первую очередь нужно сосредоточиться на погашении кредитов, а также целом пересмотреть расходную часть семейного бюджета. А накопления, по его мнению, стоит направить на запланированные покупки, так как «уже завтра все может значительно подняться в цене».

Также аналитики обратили внимание на фондовый рынок и акции российских компаний, которые существенно упали в цене.

«И страна, и многие публичные компании отличаются более ликвидным балансом и налаженным бизнесом, чем во время кризиса 1998 года, и поэтому улучшение сентимента спровоцирует резкий рост рынка акций, в том числе за счет закрытия коротких позиций. Иностранные инвесторы, конечно, не скоро вернутся, но для российских инвесторов акции могут стать неплохим вариантом: акции наряду с сырьевыми товарами хорошо себя показывают во время высокой инфляции», - считает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.