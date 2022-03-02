Путевки в Турцию и Египет резко подешевели

В связи с напряженной политической ситуацией между Россией, Украиной, США и Евросоюзом туроператоры стали предлагать множество горящих туров в Турцию и Египет. Об этом заявил «Коммерсанту» представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов.

«Появлению горящих туров способствовал спад продаж турбизнеса на ближайшие даты на фоне роста геополитической напряженности и негативных потребительских настроений. На этом фоне туроператоры начали фиксировать отказы от ранее забронированных мест, их продают дешевле», — подчеркнул он.

Такая ситуация наблюдается впервые за несколько лет. Отмечается, что минимальная стоимость тура на двоих в Турцию уменьшилась с 70 тысяч рублей до 55 тысяч рублей. Большинство (60%) туров в Египет можно приобрести со скидкой в 20-25%.

В Ассоциации туроператоров России отметили, что с 27—28 февраля продажи туров в другие страны сократились на 72%.

Ранее в АТОР заявили, что более 150 тысяч российских туристов могут находиться за границей.

Проблема с возвращением в Россию у граждан появилась после того, как страны, входящие в Евросоюз, решили закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Чехия стала первой страной, которая приняла данное решение.