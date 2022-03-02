На 20%: россиянам предрекли рост цен на автомобили в марте

Цены на новые автомобили в России в марте могут повыситься более чем на 20%. Таким мнением с РИА Новости поделился замгендиректора по продажам новых машин дилера «Авилон» Алексей Стариков.

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«Стоимость автомобилей, скорее всего, будет пересмотрена с учетом увеличения курса валют. После того как они зафиксируются, розничные цены будут пересчитаны. Прогнозируемый рост стоимости автомобилей составит более 20%», — подчеркнул он.

Однако Стариков обратил внимание на то, что официальной информации об изменениях прайс-листов нет.

Ранее источник агентства в дилерской компании предупредил о том, что в ближайшее время цены поднимутся на 10-15%. Их уже изменил отечественный «АвтоВАЗ». Стоимость всего модельного ряда Lada с 1 марта поднялась на величины от 9 до 30%.

По словам автоэксперта Игоря Моржаретто, повышение цен, прежде всего, обусловлено резким изменением курса валют.

«Дело в том, что все наши цены привязаны к валюте. Все автомобили, которые производятся в России, имеют достаточно большое количество комплектующих, привезенных из-за рубежа. Мы в этом случае зависим целиком и полностью от колебания курса валют», — указал он.