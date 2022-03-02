Цена на MacBook Pro взлетела до миллиона рублей

Ноутбуки MacBook Pro начали продавать на одном из российских маркет-плейсов за 1,138 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идет о модели с диагональю 16 дюймов. Другие продавцы предлагают MacBook Pro с такими же характеристиками за примерно 500 тыс. рублей.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».
В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.
На фоне этого Apple объявила о приостановке онлайн-продажи своих товаров в России и поставок продукции в страну. Также компания ввела ограничения на работу Apple Pay и других сервисов.
2 марта магазины re:Store в Москве оказались закрыты.