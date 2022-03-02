Российский миллиардер лишился 80% своего состояния

Российский миллиардер, вице-президент «Лукойла» и глава совета директоров футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун лишился до 80% своего состояния. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источники.
В российском рейтинге Forbes Федун находился на 16-й строчке. Его состояние было оценено в 11,1 миллиарда долларов. Он потерял почти весь свой капитал из-за состояния финансовых рынков и обвала акций «Лукойла».
В связи с падением фондового рынка состояние российских олигархов с начала года уменьшилось на 83 миллиарда долларов. Состояние главы «Лукойла» Вагита Алекперова стало меньше примерно на 13 миллиардов долларов, что является самым большим снижением среди всех российских миллиардеров.
Акции его нефтяной компании на Лондонской бирже 28 февраля потеряли 62,8%. Бизнесмен Геннадий Тимченко лишился почти половины своего состояния, а именно 10,6 миллиарда долларов.
Ранее, 24 февраля, рынок акций РФ показал рекордное снижение за всю свою историю под давлением панических распродаж из-за спецоперации в Донбассе, а также объявленного блока западных санкций против РФ. Индексы МосБиржи и РТС достигли многолетних минимумов.