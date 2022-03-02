Названа самая выгодная валюта в условиях санкций

Сейчас самыми перспективными валютами на рынке являются фунт стерлингов и юань. Их курс даже в нынешних условиях вырос не столь значительно, заявила агентству «Прайм» доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.
Она рекомендует при выборе инвестиций смотреть на биржевой курс валют, поскольку, как уточнила собеседница агентства, в банках он сильно завышен. Лучше иметь корзину валют, не ограничиваясь одной, добавила Ермилова. Она также предостерегает от продажи уже имеющихся средств в нынешних условиях. Стоит ждать снижения курса по доллару и евро, указала эксперт.
Фунт является валютой с многовековой историей, заявила она, подчеркнув, что даже в периоды кризиса в большинстве экономик она оставалась в пределах своих значений.
«Только во время процесса с Brexit с валютой были проблемы. Однако, в целом она остаётся стабильным вариантом для инвестиций», — подчеркнула финансист.
Юань является валютой Китая - страны, которая последнее десятилетие развивается все более и более активно, указала она. Также собеседница отметила желание Китая укрепить лидерство. Это может укрепить валюту, считает Ермилова. Однако она считает фунт более привлекательным в сравнении с той валютой.
Также эксперт высказалась о долларе и евро. Она напомнила о подорожании этих валют во время конфликта в 2014 году. Тогда доллар стоит дороже 100 рублей, и граждане «ринулись его покупать, но это был опрометчивый шаг», отметила Ермилова. Она считает, что сейчас целесообразно дождаться открытия биржи и отката курса назад, а не покупать валюту по завышенной цене.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий со 2 марта 2022 года вывоз из России наличной иностранной валюты на сумму более $10 000.