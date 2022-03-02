Названа самая выгодная валюта в условиях санкций

Сейчас самыми перспективными валютами на рынке являются фунт стерлингов и юань. Их курс даже в нынешних условиях вырос не столь значительно, заявила агентству «Прайм» доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

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Она рекомендует при выборе инвестиций смотреть на биржевой курс валют, поскольку, как уточнила собеседница агентства, в банках он сильно завышен. Лучше иметь корзину валют, не ограничиваясь одной, добавила Ермилова. Она также предостерегает от продажи уже имеющихся средств в нынешних условиях. Стоит ждать снижения курса по доллару и евро, указала эксперт.

Фунт является валютой с многовековой историей, заявила она, подчеркнув, что даже в периоды кризиса в большинстве экономик она оставалась в пределах своих значений.

«Только во время процесса с Brexit с валютой были проблемы. Однако, в целом она остаётся стабильным вариантом для инвестиций», — подчеркнула финансист.

Юань является валютой Китая - страны, которая последнее десятилетие развивается все более и более активно, указала она. Также собеседница отметила желание Китая укрепить лидерство. Это может укрепить валюту, считает Ермилова. Однако она считает фунт более привлекательным в сравнении с той валютой.

Также эксперт высказалась о долларе и евро. Она напомнила о подорожании этих валют во время конфликта в 2014 году. Тогда доллар стоит дороже 100 рублей, и граждане «ринулись его покупать, но это был опрометчивый шаг», отметила Ермилова. Она считает, что сейчас целесообразно дождаться открытия биржи и отката курса назад, а не покупать валюту по завышенной цене.