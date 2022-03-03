Кого освободят от долгов: россиян хотят отпустить на кредитные каникулы

В Госдуму внесен законопроект, предполагающий предоставление россиянам кредитных каникул на период до 30 сентября 2022 года. Речь идет о проекте закона о защите граждан РФ от недружественных действий иностранных государств и международных организаций.

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В пояснительной записке к документу говорится, что речь идет о потребительских кредитах. Также отмечается, что срок кредитных каникул может быть продлен по решению правительства.

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Кредитные каникулы — это отсрочка платежей по займу (или уменьшение размера платежей), которая предоставляется банком клиенту на некоторый период. Чтобы получить их, нужно подать заявку кредитору, проясняется на сайте Госдумы. В материале отмечается, что кредитные каникулы — это не прощение долгов, а перенос платежей на будущее.

В середине февраля сообщалось, что Центробанк разработал меры поддержки россиян в условиях падения доходов, в том числе планируется ввести кредитные каникулы.

"Такие каникулы должны предоставляться на срок до шести месяцев по всем договорам потребкредита вне зависимости от срока и суммы, если доходы человека упали", — пояснял в интервью "Известиям" руководитель службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамут.

По его словам, если у человека есть несколько займов в разных банках, он сможет взять каникулы по каждому, но только один раз.

Завкафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов предположил в эфире радио Sputnik, что такая инициатива призвана помочь людям, которые запутались в долгах из-за резкого снижения доходов.

"Три, четыре, пять кредитов связаны не с тем, что люди очень хотят купить все подряд, а с тем, что им приходится маневрировать между кредитами и погашать ранее выданные ", — сказал эксперт.

Ранее в России уже вводились кредитные каникулы в связи в пандемией коронавируса. Они действовали с 20 марта 2020-го по 30 сентября 2021 года и с 1 ноября по 31 декабря 2021-го. На послабления могли рассчитывать россияне, чьи доходы резко упали.