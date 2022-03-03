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2 часа назад

Гигантские очереди в IKEA сняли на видео

Вероника Полынина

В российских магазинах IKEA образовались огромные очереди.

Телеграм-канал «Говорит Москва» публикует видео из московского ТЦ «Европолис» в Ростокино. Очередь в IKEA растянулась там на весь этаж.

Также в интернете распространяются фото и видео из магазинов IKEA в Санкт-Петербурге и Омске. У некоторых покупателей тележки полностью забиты салфетками и ароматизированными свечами.

Шведская компания IKEA объявила о прекращении работы в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине. В IKEA подчеркнули, что события, происходящие на Украине, влекут за собой не только «огромные человеческие потери, но и приводят к серьезным нарушениям в цепочках поставок и условиях торговли».

IKEA с 4 марта приостанавливает продажи в магазинах, интернет-магазине и Студиях ИКЕА в России.

IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. В России компания работает с 2000 года.

Личный счет,Видео,Ikea,
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