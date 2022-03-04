Как санкции против российских банков отразятся на жизни россиян

России удалось избежать трагических последствий для экономики, связанных с санкциями, заявил в интервью "ДумаТВ" глава комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, таков результат оперативных действий президента Владимира Путина и Центробанка. Аксаков призвал россиян не поддаваться панике и дал советы, как нужно поступать в сложных экономических условиях.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Артем Геодакян/ТАСС

Время открывать вклады

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Депутат заверил, что все обязательства, которые есть у банков перед гражданами, будут выполнены. Он подчеркнул, что ЦБ будет обеспечивать кредитные организации необходимой рублевой и валютной наличностью. Для того, чтобы укрепить рубль и защитить накопления россиян от обесценивания, финансовый регулятор повысил ключевую ставку до 20%. Это вызвало повышение ставок по вкладам, напомнил Аксаков. Он отметил, что сейчас подходящее время, чтобы открыть депозит.

Глава комитета также сказал, что национализация вкладов не рассматривается как способ вывода экономики из кризиса. Государство заинтересовано в том, чтобы вклады россиян и компаний продолжали работать, добавил депутат.

Не время покупать доллары

Аксаков посоветовал россиянам не закупаться долларами при снижении рубля.

"Сейчас, купив очень дорого, потом можно их продать дешево и потерять на разнице. Лучшее поведение в данный момент, на мой взгляд — не дергаться. Надо просто смотреть за тем, как действует власть, за ситуацией на рынке, ну и спокойно дальше продолжать свою жизнь", — сказал председатель комитета.

Доллар в нынешних условиях будет использоваться все меньше и меньше, добавил он. По словам парламентария, власти России не будут запрещать американскую валюту, но будут искать новые инструменты, которые позволят обойтись без нее.

Возможности для инвестиций

Аксаков также посоветовал инвестировать в акции, стоимость которых снизилась на фоне кризиса.

"Финансовые инструменты очень здорово подешевели, и при этом по ним доходность возрастает: очевидно, можно было бы и неплохо заработать, купив на рынке, находящемся на таком низком уровне, облигации, акции наших известных компаний, банков", — рекомендовал он.

Депутат отметил, что тратить все средства на покупку акций одной компании не стоит. Лучше распределить имеющуюся сумму между разными финансовыми инструментами.

Кроме того, сейчас выгодно покупать золото. Курс этого драгоценного металла более стабилен, чем курсы иностранных валют, сказал Аксаков.

Обналичка — не выход

Глава думского комитета призвал россиян не поддаваться панике и не забирать деньги из банков, переводя их в наличность. Если сбережения будут просто лежать "на полке", их съест инфляция, подчеркнул он.

Проживем без SWIFT

Отключение российских банков от международной системы SWIFT не отразится на платежах внутри страны. Их обеспечивает национальная система платежных карт, работающая бесперебойно, напомнил Аксаков.

"Для клиентов в рамках России, для тех, кто живет в России и оплачивает товары и услуги, никаких изменений не произойдет, какой бы картой они ни пользовались — международной платежной системы, Visa, MasterCard, либо нашей картой МИР", — сказал также депутат.