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3 часа назад

ЦБ сможет менять тарифы по ОСАГО и ОСОПО несколько раз в год

Лера Букина

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит Центробанку временно менять тарифы по страхованию гражданской ответственности владельцев автомобилей и опасных объектов чаще, чем раз в год. Об этом сообщает «Прайм».

ЦБ сможет менять тарифы по ОСАГО и ОСОПО несколько раз в год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящее время законы «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (ОСАГО) и «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» (ОСОПО) ограничивают возможности регулятора корректировать тарифы по данным видам страхования. ЦБ не может менять их чаще, чем раз в год.

Законопроектом приостанавливается действие данных норм до конца 2022 года.

По словам главы Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса, в текущих условиях у Банка России будет возможность более оперативно реагировать, а также менять пределы тарифного коридора или коэффициенты, не привязываясь ко времени их последнего изменения.

Ранее Игорь Юргенс заявил, что в России средняя стоимость полиса ОСАГО может вырасти сразу на 80%.

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