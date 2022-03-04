Россиянам посоветовали отказаться от продажи автомобилей

Наиболее безопасный способ, на мой взгляд, — это снять свой автомобиль с продажи и, наоборот, купить автомобиль, если есть средства и есть в нём необходимость. То есть: если продаёте — лучше не продавать, если покупаете — то лучше купить. Цены явно пойдут вверх, — сказал Ашурков.