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1 час назад

Россиянам посоветовали отказаться от продажи автомобилей

News.ruNews.ru

Лучше отказаться продавать свой автомобиль, если были планы это сделать, сообщил руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков изданию «Сиб.фм». Спрос на машины вырос, потому что неизвестно будущее: сколько они будут стоить, каким станет курс рубля, отметил он.

Россиянам посоветовали отказаться от продажи автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наиболее безопасный способ, на мой взгляд, — это снять свой автомобиль с продажи и, наоборот, купить автомобиль, если есть средства и есть в нём необходимость. То есть: если продаёте — лучше не продавать, если покупаете — то лучше купить. Цены явно пойдут вверх, — сказал Ашурков.

Ответственный секретарь Авто-Мото Ассоциации в Новосибирске Алексей Носов посоветовал довериться практике новосибирцев и обратить внимание на японский автопром.

Ранее автоконцерн Mercedes-Benz приостановил производство автомобилей на заводе в Подмосковье. Официальный представитель объявил о прекращении поставок легковых и малотоннажных машин бренда на российский рынок.

В России остановилась половина автозаводов

Также приостановил производство на российских заводах в Калуге и Нижнем Новгороде, как и поставки в Россию, немецкий концерн Volkswagen. Отмечается, что сотрудники Volkswagen в РФ будут получать пособие по неполной занятости.

Личный счет,Вячеслав Ашурков,Алексей Носов,VolksWagen,
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