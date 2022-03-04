«Тинькофф» ограничил снятие наличных

«Появились ограничения: валюту можно снять только с карт „Тинькофф“. Лимиты на снятие — 750 000 рублей, 15 000 евро или 15 000 долларов за один раз», — пишет «Российская газета».

Ранее россияне начали массово снимать деньги со своих карточек на следующий день после начала спецоперации на Украине. А очереди перед банкоматами стали результатом введения санкций против 11 юридических лиц, в том числе против ряда российских банков. При этом «Тинькофф» в этот список не вошел.