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3 часа назад

«Тинькофф» ограничил снятие наличных

Ura.RuUra.Ru

Держатели карт банка «Тинькофф» столкнулись с ограничением снятия наличных. Теперь можно снять максимум 750 000 рублей.

«Тинькофф» ограничил снятие наличных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Появились ограничения: валюту можно снять только с карт „Тинькофф“. Лимиты на снятие — 750 000 рублей, 15 000 евро или 15 000 долларов за один раз», — пишет «Российская газета».

Вызвано это повышенным спросом на снятие наличных.

Ранее россияне начали массово снимать деньги со своих карточек на следующий день после начала спецоперации на Украине. А очереди перед банкоматами стали результатом введения санкций против 11 юридических лиц, в том числе против ряда российских банков. При этом «Тинькофф» в этот список не вошел.

Личный счет,Тинькофф банк,
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