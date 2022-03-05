Россиянам рассказали, когда работодатель может сократить зарплату

Уменьшить сотруднику зарплату работодатель может при возникновении форс-мажорных обстоятельств, сообщила «Известиям» основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова. Такими обстоятельствами могут служить, например, введение локдауна из-за пандемии или санкций, влияющих на рабочий процесс.

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Работодатель имеет право снижать заработную плату сотрудников, если это обусловлено форс-мажорными обстоятельствами — например, введением локдауна из-за пандемии или введением санкций, напрямую затрагивающих рабочий процесс, — сказала Гукова.

При этом при сокращении заработной платы сотрудник имеет право получить выплаты за отработанный срок, рассчитанный с учётом старой зарплаты. Кроме того, если из-за уменьшения зарплаты работник решит уволиться, то у него есть право получить выходное пособие в размере средней зарплаты за две недели, добавила юрист.