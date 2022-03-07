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52 минуты назад

Как правильно хранить наличные деньги дома

Елена Прошина

Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук рассказал о том, как правильно хранить наличные денежные средства в домашних условиях. Об этом пишут «Известия».

Как правильно хранить наличные деньги дома
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Идеальным местом для хранения наличности можно считать темное место, вдали от источников света и с комфортным уровнем влажности», - заявил эксперт.

Он отметил, что хранить деньги лучше всего в специально предназначенной для этого таре.

«Для хранения денег можно использовать специальные вакуумные упаковки — в ней деньги защищены от влаги, перепадов температуры, ультрафиолетовых лучей и других факторов окружающей среды. Денежные купюры можно хранить и в стеклянной банке с закрывающейся пластиковой крышкой либо в пластиковом контейнере», - заметил он.

Корнейчук пояснил также, что банкноты опасно прятать между страниц печатных изданий - газет или книг. На них может отпечататься полиграфическая краска.

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Глажка утюгом мятых купюр, по мнению специалиста, приводит к тому, что стираются машиночитаемые знаки. В дальнейшем будет практически невозможно доказать банку подлинность денежных средств.

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