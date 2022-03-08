Сколько теперь стоит «переобуть» машину на лето

На фоне ситуации с курсом валют автомобилисты раньше обычного начали приобретать шины к новому сезону. Магазины уже изменили цены, а продавцы некоторых торговых точек жалуются на перебои с поставками по некоторым позициям и не рекомендуют откладывать покупку. О том, какой будет «переобувка» автомобилей с зимы на лето в 2022 году, — в материале «Газеты.Ru».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Опрошенные "Газетой.Ru" продавцы шинных магазинов говорят, что повышенный спрос на новые покрышки в этом году начался раньше обычного – причем автомобилисты приобретают не только летнюю, но и зимнюю резину.

Видео дня

В интернет-магазине "Колеса даром", куда корреспондент "Газеты.Ru" обратился с просьбой подобрать 15-дюймовые летние шины для Lada Vesta, предложили два доступных варианта – Nokian Nordman по цене 5,1 тыс. рублей за штуку и Cordiant по 4,2 тыс. рублей. По словам продавца, с запасами шин проблем пока нет, но их подорожание ожидается.

"Шин много, еще можно выбрать, но если покупать через неделю или две, то нынешние цены лишь ориентировочные, они изменятся", - предупредил он.

В каталоге шинного магазина присутствуют 20 позиций подходящей для отечественного седана размерности. Большинство из них предлагаются по 6-8 тыс. рублей за штуку.

Самые дорогие – покрышки Michelin по 10,5 тыс. рублей. В интернет-магазине "На колесах" доступно семь наименований покрышек аналогичной размерности - от китайских Triangle по 5,2 тыс. рублей за штуку до Michelin по 10,3 тыс. рублей. При этом "переобуть", к примеру, среднеразмерный кроссовер будет ощутимо дороже. Так, одна летняя шина для Kia Sportage у того же продавца стоит от 8,2 до 22,3 тыс. рублей при выборе из шести наименований. Количество шин в наличии на официальных маркетплейсах шинных компаний меньше, чем в крупных шинных магазинах.

В частности, в интернет-магазине на российском официальном сайте Goodyear в размерности 185/65R15 (подходят для популярных в России Renault Logan, Sandero и седана Volkswagen Polo) присутствуют летние шины восьми моделей. Из них в наличии остались только две.

Самая доступная – Eagle Sport по цене 6,1 тыс. рублей за штуку. В компании "Мосавтошина" точно такие же покрышки предлагаются уже по цене 7,5 тыс. рублей, а в интернет-магазине "Колеса даром" такая шина в наличии отсутствует, сохранилась лишь ее цена из прошлого – 4,6 тыс. рублей. В еще одном крупном интернет-магазине "Шинсервис" посоветовали не откладывать приобретение летних покрышек из-за инфляционных рисков, посоветовав оставить покупку на хранение в магазине до начала сезона. В компании Wheelshops скудный выбор шин объяснили приостановкой отгрузок резины со стороны поставщиков. Как вариант для "переобувки" седана Toyota Camry в магазине предложили китайские 17-дюймовые шины Centara, которые есть в наличии.

"Варианта два, и оба китайские. В резерве были корейские Marshal и Kumho, их все разобрали, когда поняли, что происходит на рынке, - За последние четыре дня цены переписывались ежедневно - и в результате выросли на 40%. Шансов, что резина скоро появится, нет, потому что поставщики остановили поставки. Посмотреть варианты можно, но цена там будет абсолютно другая", – рассказал собеседник корреспонденту "Газеты.Ru".

О пересмотре маркетинговых установок говорят и представители крупных шинных компаний, присутствующих в России.

"В связи с изменением экономического контекста, связанного с курсом национальной валюты, цены на продукцию будут пересмотрены в ближайшее время. За актуальной информацией о наличии и стоимости продукции автолюбителям стоит обращаться в шинные центры в своем городе", - сообщили "Газете.Ru" в пресс-службе российского офиса Michelin.

Работники шиномонтажных сервисов между тем уверяют, что расценки на свои услуги не меняли, наплыва клиентов пока не видят, хотя и ожидают перемен.

"Пока в основном все готовятся - правят и красят диски", - рассказал сотрудник одной из мастерских на северо-западе Москвы.

По его словам, комплекс шиномонтажных работ для легкового автомобиля с 15-дюймовыми колесами обойдется в 1600 рублей - цена выросла незначительно, но произошло это еще в начале зимы. В другом техцентре сервисмен за "переобувку" легковой машины с 15-дюймовыми дисками назвал цену в 1750 рублей.