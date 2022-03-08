Назван размер выплат на детей от 8 до 16 лет в России

В России размер выплат на детей в возрасте от восьми до 16 лет составит 50 процентов, 75 процентов или 100 процентов от прожиточного минимума на ребенка в регионе. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков, пишет ТАСС во вторник, 8 марта.

Ранее во вторник стало известно о предложении президента России Владимира Путина установить новые выплаты на детей в возрасте от восьми до 16 лет для семей с низким доходом. Глава государства отметил, что мера начнет действовать 1 апреля, а выплаты россияне смогут получить в мае.