Путин объявил о новых выплатах на детей 8-16 лет

Президент России Владимир Путин предложил ввести новые выплаты для всех семей с низким доходом на детей от 8 до 16 лет. Об этом он сказал в ходе поздравления с Международным женским днем, опубликованного на сайте Кремля.

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«Считаю, что мы должны принять новое решение, — установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их», — объявил президент.

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«Со своей стороны государство будет делать все для поддержки семьи — это наш безусловный приоритет». Владимир Путин, президент России.

По его словам, мера начнет действовать с 1 апреля. Первые выплаты российские семьи получат уже в мае.

Путин также напомнил, что в России уже есть ежемесячные выплаты для для беременных женщин и семей с невысокими доходами на детей до 7 лет. Помимо этого, поддержка оказывается родителям, воспитывающим детей в возрасте 8-16 лет в одиночку.

Выплаты одиноким родителям

В декабре прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что правительство выделит дополнительные 14 миллиардов рублей на выплаты родителям, воспитывающим детей в одиночку. Пособие на каждого ребенка составляет примерно 5,5 тысячи рублей.

Как рассказал тогда премьер, такие выплаты назначены семьям, в которых в общей сложности растет более 1,3 миллиона детей.

«Чтобы они вовремя получали положенные им средства, правительство направит еще почти 14 миллиардов рублей», — сказал Мишустин.

Продумать новый механизм для выплат на детей в России предложили в ноябре 2021 года. С такой инициативой выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин. По его задумке, каждый новорожденный должен будет получать на свой счет 100 тысяч рублей.

В спецоперации участвуют только профессиональные военные

Кроме того, в ходе поздравления Владимир Путин затронул также и ситуацию на Украине. Он подчеркнул, что в спецоперации по защите Донбасса участвуют только профессиональные военные.

«Подчеркну: в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу, и не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса», — заверил он.

Президент выразил понимание тем российским женщинам, чьи близкие участвуют в специальной военной операции.

«Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна», — подчеркнул Путин.