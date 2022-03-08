Россиянам назвали альтернативу доллару и евро

Эксперты рассказали о последствиях решения Центробанка России возобновить покупки золота на внутреннем рынке. Они заявили, что возвращение к золоту позволит повысить стабильность и уменьшить санкционные риски. Кроме того, они отметили, что после отмены НДС золото станет неплохой альтернативой доллару и евро. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

По мнению издания, на фоне международной повестки и ограничений валютных операций, покупка драгметалла является хорошей заменой покупки долларов или евро для физлиц.

Отмечается, что до настоящего времени инвестиции в слитки и монеты не пользовались особой популярностью, так как при покупке драгметаллов у кредитных организаций люди платили НДС в размере 20%, что резко снижало эффективность таких вложений.

Но на прошлой неделе Государственная дума приняла закон об отмене НДС на покупку золота и других металлов для физлиц. Закон направлен на подпись президенту РФ Владимиру Путину.

«Власти хотят предоставить населению, создающему подушку безопасности, альтернативу накоплениям в долларах и евро. Многие считают более надежным обладание физическим активом», - полагает аналитик «Фридом Финанс» Елена Беляева.