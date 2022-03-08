Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
1 час назад

Россиянам назвали альтернативу доллару и евро

Илья Родин

Эксперты рассказали о последствиях решения Центробанка России возобновить покупки золота на внутреннем рынке. Они заявили, что возвращение к золоту позволит повысить стабильность и уменьшить санкционные риски. Кроме того, они отметили, что после отмены НДС золото станет неплохой альтернативой доллару и евро. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

По мнению издания, на фоне международной повестки и ограничений валютных операций, покупка драгметалла является хорошей заменой покупки долларов или евро для физлиц.

Отмечается, что до настоящего времени инвестиции в слитки и монеты не пользовались особой популярностью, так как при покупке драгметаллов у кредитных организаций люди платили НДС в размере 20%, что резко снижало эффективность таких вложений.

Но на прошлой неделе Государственная дума приняла закон об отмене НДС на покупку золота и других металлов для физлиц. Закон направлен на подпись президенту РФ Владимиру Путину.

«Власти хотят предоставить населению, создающему подушку безопасности, альтернативу накоплениям в долларах и евро. Многие считают более надежным обладание физическим активом», - полагает аналитик «Фридом Финанс» Елена Беляева.

Вместе с тем, рекомендуется подумать и о сопутствующих расходах, к примеру, об аренде сейфовой ячейки в банке. А также о том, что хранить золотые слитки и монеты следует очень бережно. Так как, отмечает директор Alfa Capital Wealth Андрей Бабиян, «даже небольшая царапина может приводить к снижению стоимости актива».

Личный счет,Видео,Андрей Бабиян,Владимир Путин,Банк России,Коммерсант,Госдума,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители