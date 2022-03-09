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55 минут назад

Граждан освободят от уплаты НДФЛ с доходов от банковских вкладов за 2021-2022 годы

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 3

Банковские вклады граждан свыше одного миллиона рублей освободят от уплаты подоходного налога с полученных по ним процентов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Россиян освободят от уплаты НДФЛ с доходов от крупных вкладов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмена нормы затронет доходы по вкладам как за 2021, так и за 2022 год. По словам главы правительства, это позволит поддержать граждан, помочь сохранить сбережения, что в нынешней ситуации особенно важно.

После повышения ключевой ставки банки существенно увеличили проценты по вкладам, что приведет к росту доходов по ним, но также вырастет и сумма налога, которую необходимо было бы уплатить в этом году.

"Также предлагается освободить от налогообложения доходы граждан от экономии на процентах за пользование заемными средствами, полученными от работодателя", - сообщил Мишустин.

Личный счет,Михаил Мишустин,
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