Россиян освободят от уплаты НДФЛ с доходов от крупных вкладов

Банковские вклады граждан свыше одного миллиона рублей освободят от уплаты подоходного налога с полученных по ним процентов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

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Отмена нормы затронет доходы по вкладам как за 2021, так и за 2022 год. По словам главы правительства, это позволит поддержать граждан, помочь сохранить сбережения, что в нынешней ситуации особенно важно.

После повышения ключевой ставки банки существенно увеличили проценты по вкладам, что приведет к росту доходов по ним, но также вырастет и сумма налога, которую необходимо было бы уплатить в этом году.