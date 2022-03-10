Часть россиян предложили освободить от оплаты ЖКХ

Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложили освободить многодетные семьи от оплаты коммунальных услуг. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замглавы комитета Светлану Разворотневу.

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Реализовать эту меру депутаты хотят через субсидии в размере ста процентов от суммы в платежке семьи. Предложение уже направили в Минстрой.

Среди других инициатив комитета - субсидирование 70 процентов платы за коммуналку для людей старше 65 лет, отмена банковской комиссии при оплате услуг ЖКХ для всех россиян и ограничение комиссии в 0,1 процента для управляющих компаний.

Также депутаты предложили предоставить субсидии на оплату ЖКХ семьям, в которых есть безработные, и отвязать размер пени от ключевой ставки Центробанка.

Комитет Госдумы по жилищной политике ранее подготовил законопроект, снижающий максимальную долю расходов семьи на услуги ЖКХ до 18 процентов с 2023 года и до 15 процентов в 2025-м.

Сейчас ограничение в большинстве регионов России составляет 21 - 22 процента. Расходы семей на оплату коммуналки, превышающие эту планку, оплачиваются за счет региональных бюджетов.

СМИ писали, что этой льготой пользуются примерно три миллиона человек, на помощь им уходит более 70 миллиардов рублей в год. По оценкам депутата Ильи Осипова, если максимальный показатель расходов снизят до 15 процентов по всей России, на доплаты семьям потребуется дополнительно около 30 миллиардов рублей.