Нотариальные издержки хотят снизить

Ставки нотариусов за обязательные сделки с недвижимостью между близкими родственниками должны быть минимальными. Так считают петербургские депутаты Михаил Барышников, Александр Рассудов и Денис Четырбок. Они подготовили поправки в Налоговый кодекс, которые представили городскому Заксобранию. Если оно поддержит инициативу, документ внесут в Госдуму. Корректировке, по мнению петербургских парламентариев, должна подвергнуться статья 333.24 во второй части кодекса, где говорится о расценках на нотариальные услуги.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Дороговат подарочек

Видео дня

Например, сегодня в статье значится, что за заверение доверенностей на совершение различных сделок установлена госпошлина 200 рублей, за удостоверение сделок, предмет которых не подлежит оценке, — 500 рублей, за выдачу свидетельства о наследстве по завещанию для близких родственников — 0,3 процента стоимости имущества, но до ста тысяч рублей, для других наследников — 0,6 процента стоимости имущества, но до одного миллиона рублей и другие.

По федеральному закону о госрегистрации недвижимости сделки по отчуждению долей в квартирах должны обязательно заверяться нотариусами. Ставка, определенная за такие действия, — 0,5 процента от суммы договора с вилкой от 300 рублей до 20 тысяч рублей. Но доли в собственности в стране, где жилье массово приватизировалось целыми семьями, чаще всего принадлежат близким родственникам: родителям, детям, братьям, сестрам, супругам. Когда они хотят продать или подарить свою долю в квартире другому члену семьи, приходится соблюдать обязательное требование нотариального заверения сделки и оплачивать достаточно высокую стоимость госпошлины.

Например, если мама хочет подарить дочери комнату в общей квартире стоимостью два миллиона рублей, приходится платить нотариусу десять тысяч только за заверение договора, не считая иных накладных расходов. Это депутаты считают несправедливым. Они предложили установить фиксированный размер госпошлины на нотариальные действия по отчуждению долей в общей собственности для близких родственников 500 рублей.

Как пояснил депутат Михаил Барышников, если мать продает или дарит дочери не долю, а всю квартиру, то по закону идти к нотариусу необязательно. Но люди все равно хотят заверять такие сделки. Так что на все подобные нотариальные действия между близкими родственниками, по мнению депутата, нужно установить минимальный тариф. Такие корректировки депутат планирует инициировать во втором чтении инициативы по изменению Налогового кодекса.

Критерий — популярность

Напомним, что это не первая инициатива, призванная упорядочить расценки за нотариальные действия. В феврале сенаторы Совета Федерации внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о создании единого нотариального тарифа.

Как рассказала «Парламентской газете» первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Елена Перминова, документ усиливает роль Минюста при формировании стоимости нотариальных услуг, предусматривая его участие в согласовании их предельной стоимости. В частности, проект предлагает закрепить на уровне федерального законодательства принцип экономической обоснованности предельных размеров «региональных» тарифов, а также предоставить полномочия Министерству юстиции утверждать формулы их расчета. Сегодня тариф на отдельные услуги нотариусов в регионах ежегодно устанавливают, исходя из запросов населения.