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11 марта

Россиян предупредили о возможном росте цен на одежду

Лера Букина

Одежда в России будет дорожать, и на темпы этого роста будет влиять курс доллара. Об этом заявил РИА Новости руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов, передает «Прайм».

Россиян предупредили о возможном росте цен на одежду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ключевыми поставщиками сырья для страны являются Китай и Турция, которые не прерывают отношений с российским бизнесом, однако из-за санкционных ограничений могут возникнуть логистические проблемы. Все это вместе с привязкой к доллару приведет к удорожанию сырья и, соответственно, конечного продукта. Темпы роста цен на одежду в РФ будут пропорциональны изменению курса доллара, поскольку стоимость сырья и материалов рассчитывается в этой валюте», — пояснил он.

Баженов считает, что кризис быстро не сойдет на нет. Это может повлечь за собой уход части международных брендов с российского рынка, указал эксперт.

«Растущим сегментом будет рынок вторичной одежды на технологических платформах. Текущая ситуация, по мнению наших экспертов, подтолкнет представителей власти и участников рынка к развитию отечественной производственной базы и кооперационных цепочек», — подытожил Баженов.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. На этом фоне многие иностранные компании объявили о приостановке деятельности в стране. Среди таких организаций - испанская компания по дизайну и производству одежды Mango, крупнейшая мировая сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz, германский производитель программного обеспечения для организаций SAP и другие. Также об уходе из России объявили компании спортивной одежды и обуви Adidas, Nike и Puma. Сегодня, 10 марта, о временной приостановке своей деятельности в России объявила японская компания Uniqlo. Как отмечается, у нее возникли трудности, хотя ранее она заявила о намерении продолжить работу в стране.

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