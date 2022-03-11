Россиян предупредили о возможном росте цен на одежду

Одежда в России будет дорожать, и на темпы этого роста будет влиять курс доллара. Об этом заявил РИА Новости руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов, передает «Прайм».
«Ключевыми поставщиками сырья для страны являются Китай и Турция, которые не прерывают отношений с российским бизнесом, однако из-за санкционных ограничений могут возникнуть логистические проблемы. Все это вместе с привязкой к доллару приведет к удорожанию сырья и, соответственно, конечного продукта. Темпы роста цен на одежду в РФ будут пропорциональны изменению курса доллара, поскольку стоимость сырья и материалов рассчитывается в этой валюте», — пояснил он.
Баженов считает, что кризис быстро не сойдет на нет. Это может повлечь за собой уход части международных брендов с российского рынка, указал эксперт.
«Растущим сегментом будет рынок вторичной одежды на технологических платформах. Текущая ситуация, по мнению наших экспертов, подтолкнет представителей власти и участников рынка к развитию отечественной производственной базы и кооперационных цепочек», — подытожил Баженов.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. На этом фоне многие иностранные компании объявили о приостановке деятельности в стране. Среди таких организаций - испанская компания по дизайну и производству одежды Mango, крупнейшая мировая сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz, германский производитель программного обеспечения для организаций SAP и другие. Также об уходе из России объявили компании спортивной одежды и обуви Adidas, Nike и Puma. Сегодня, 10 марта, о временной приостановке своей деятельности в России объявила японская компания Uniqlo. Как отмечается, у нее возникли трудности, хотя ранее она заявила о намерении продолжить работу в стране.