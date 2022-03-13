ЦБ обновил правила выдачи наличной иностранной валюты

Наличную валюту со своего счета в России можно при желании снять в долларах по курсу банка, если счет был открыт до 9 марта. При этом выплачиваемая физлицу сумма не может оказаться меньше, чем рассчитанная на день выплаты по официальным курсам иностранных валют Банка России для конвертации иных валют в доллары. Такое пояснение дали в Банке России.

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Это означает, что если гражданин захочет снять доллары со счета (не более 10 тысяч), но у него, например, был счет в евро, то при конвертации банк фактически должен использовать либо официальный курс ЦБ, либо еще более выгодный для гражданина курс. Если же валютный счет в банке был открыт после 9 марта, то снять наличную валюту не получится - можно получить деньги только в рублях. В этом случае выплата пройдет без ограничений по текущему курсу банка, но, опять же, банк не сможет занизить курс, так как нижней планкой будет выступать официальный курс ЦБ на день расчета выплаты.

С 12 марта граждане также временно не могут снять валюту, которая была переведена в Россию из иностранного банка или с электронного кошелька.

"Конвертация производится по курсу банка, а выплачиваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной на день выплаты по официальным курсам иностранных валют Банка России для конвертации иных валют по отношению к рублю, - уточняется в сообщении ЦБ. - Средства, не востребованные получателями переводов без открытия счета, учитываются банками до момента выдачи их получателю либо возврата плательщику по его требованию".