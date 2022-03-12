PayPal попросила россиян вывести деньги со своих кошельков

Электронный платёжный сервис PayPal попросил российских пользователей вывести остаток средств со своих счетов до 18 марта. Как пояснили представители площадки, это нужно, чтобы «свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания». Сервис ранее объявил о приостановке работы в России. Со 2 марта он не регистрировал новых пользователей из РФ.