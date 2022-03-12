PayPal попросила россиян вывести деньги со своих кошельков

Электронный платёжный сервис PayPal попросил российских пользователей вывести остаток средств со своих счетов до 18 марта. Как пояснили представители площадки, это нужно, чтобы «свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания». Сервис ранее объявил о приостановке работы в России. Со 2 марта он не регистрировал новых пользователей из РФ.
«В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России. Сейчас мы сохраняем функцию вывода средств. Чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания, мы убедительно просим вас вывести остаток средств с Вашего счёта до 18 марта 2022 года», — сообщили представители PayPal.
Президент и главный исполнительный директор компании PayPal Holdings Inc Дэн Шульман 5 марта объявил, что площадка приостанавливает работу в России. При этом сервис предоставил некоторое время, чтобы россияне могли вывести остатки средств со своих счетов.