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26 минут назад

PayPal попросила россиян вывести деньги со своих кошельков до 18 марта

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Электронный платёжный сервис PayPal попросил российских пользователей вывести остаток средств со своих счетов до 18 марта. Как пояснили представители площадки, это нужно, чтобы «свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания». Сервис ранее объявил о приостановке работы в России. Со 2 марта он не регистрировал новых пользователей из РФ.

PayPal попросила россиян вывести деньги со своих кошельков
Фото: ReutersReuters

«В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России. Сейчас мы сохраняем функцию вывода средств. Чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания, мы убедительно просим вас вывести остаток средств с Вашего счёта до 18 марта 2022 года», — сообщили представители PayPal.

Президент и главный исполнительный директор компании PayPal Holdings Inc Дэн Шульман 5 марта объявил, что площадка приостанавливает работу в России. При этом сервис предоставил некоторое время, чтобы россияне могли вывести остатки средств со своих счетов.

Личный счет,PayPal,
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