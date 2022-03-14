Сможет ли UnionPay заменить россиянам Visa и Mastercard

Карты китайской платёжной системы UnionPay начали пользоваться в России огромным спросом. Уход из РФ Visa и Mastercard, а также решение японской системы JCV о приостановке своей работы фактически не оставило для россиян другого выбора. Жители страны массово ринулись в банки оформлять карты китайского оператора. Смогут ли они стать полноценными аналогами Visa и Mastercard — разбирался «Секрет фирмы».

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Visa и Mastercard объявили о приостановке своей работы в России 6 марта. C 10 марта выпущенными в России картами этих платёжных систем нельзя пользоваться за пределами страны. Картами же, полученными за рубежом, наоборот, невозможно будет расплатиться в России.

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Вернутся ли американские платёжные системы — неизвестно. Mastercard дал расплывчатое обещание возобновить работу в России, когда «это будет уместно». Visa ничего обещать не стала.

Приостановка работы платёжных систем означает, что теперь никто из граждан страны не сможет с помощью карт совершать покупки в западных интернет-магазинах, бронировать заранее отель на Booking.com (тоже прекративший работу в России) или оплачивать покупки, находясь за рубежом. Вслед за американскими платёжными системами заморозили свою работу в РФ и японцы: малоизвестная система JCB также приостановила операции в стране. В России карту Мир-JCB выпускали всего четыре банка — Газпромбанк, Россельхозбанк, Дальневосточный банк и Алмазэргиэнбанк.

Так что альтернатив у россиян фактически не осталось: теперь в стране доступна только одна крупная международная платёжная система — китайская UnionPay.

В обход санкций

UnionPay — далеко не новая разработка, её создали в КНР ещё в 2002 году. В 2004 году карты этой системы стали принимать и в Гонконге, после чего началась её экспансия на внешние рынки.

В России эту карту впервые выпустили в 2008 году. Сделал это небольшой и малоизвестный банк «Еврофинанс Моснарбанк», почти на 50% принадлежащий венесуэльскому Фонду национального развития Fonden S.A. Находящаяся под санкциями Венесуэла уже давно планирует отказаться от Visa и Mastercard и разрабатывает свою платёжную систему, но пока безуспешно. UnionPay же как раз позволял банку с венесуэльским капиталом обслуживать ведущие компании этой страны.

Затем карты с логотипом UnionPay выпустили дальневосточная «дочка» МТС-банка и российское дочернее предприятие Bank of China. Ими в основном пользовались жители Сибири и Дальнего Востока, часто ведущие торговые расчёты в китайской валюте. Это позволяло конвертировать рубли в юани по самому выгодному курсу.

Крупные бизнесмены и чиновники обратили внимание на китайский аналог Visa и Mastercard несколько позже — в 2014 году. Это произошло после того, как на Россию наложили первые санкции после присоединения Крыма и заговорили о перспективе отключения страны от SWIFT. Например, картой начал пользоваться оказавшийся в санкционном списке США миллиардер Геннадий Тимченко.

К 2022 году платёжная система UnionPay стала доступна уже в 180 странах мира. По данным за 2021 год, эти карты принимают почти 22 млн интернет-продавцов.

Как заявляют сами UnionPay, всего за пределами КНР выпущено 170 млн таких карт. Очевидно, в ближайшее время эта цифра может значительно вырасти — за счёт России.

Разворот на Восток

«Сбер», Тинькофф банк, Росбанк, Райффайзен банк, Московский кредитный банк и «Альфа-банк» заявили, что начали изучать возможность выпуска карт китайской платёжной системы. Так, в контакт-центре Тинькофф банка ранее говорили, что решить вопрос о выпуске таких карт планируется «максимально оперативно». На запрос «Секрета фирмы» о том, в какие сроки будет принято решение, в пресс-службе банка не ответили.

«Секрет фирмы» выяснил, что МТС Банк также может начать выпускать карты UnionPay. В пресс-службе банка сообщили, что с 9 марта МТС Банк открыл на сайте банка предзаказ на карты UnionPay и «рассматривает возможность по выпуску кобейджинговых карт Мир-UnionPay».

В других крупных банках — «Русский стандарт», «Уралсиб», «ЮниКредит банк» — на запрос «Секрета фирмы» не ответили.

Доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук считает, что филиалы крупнейших коммерческих банков в регионах присоединятся к эмиссии карт UnionPay. Но ждать этого от всех российских банков не приходится.

Как рассказал руководитель направления Управления розничного бизнеса ББР банка Евгений Башкуров, подключить UnionPay физически смогут не все банки, так как у системы есть определённые требования.

«Основной критерий — это, конечно же, тот объём карт, который банк может выпустить. То есть не все банки, которые захотят, смогут выпускать карту UnionPay. Но для крупных и средних банков, входящих в топ-100 рейтинга по объёму активов, эмиссия карт UnionPay в ближайшие месяцы может стать просто "гигиенической нормой", хорошим тоном, чтобы соответствовать группе в плане имиджа», — отметил он.

Китайская финтифлюшка

Полноценной заменой картам Visa и Mastercard UnionPay всё же не станет, считает директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.

«Visa и Mastercard распространены во всём мире, ими везде можно расплатиться. А UnionPay — это экзотическая вещь, ею можно пользоваться только в некоторых странах. То есть это достаточно локальная штука», — отметил эксперт.

По его словам, те, кто сегодня заказывает эти карты в России, скорее всего, поедут не в Китай, а куда-то ещё.

«В третьих странах их ждёт двойная конвертация — деньги будут переводиться из рублей в юани, а потом в третью валюту. Т. е. будут большие комиссии. Хотя, когда нет альтернативы, это может быть каким-то выходом», — сказал Солодков.

Старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Андрей Сироткин добавил, что на сайте UnionPay указано порядка 180 стран, где поддерживаются их карты, но на деле их меньше. «Точно можно сказать, что проблем с UnionPay не возникает в Китае, Южной Корее и Японии», — уточнил он.

«В крупных городах UnionPay может считаться альтернативой Visa и Mastercard, но в небольших населённых пунктах России этими картами расплатиться пока невозможно. Там нужно перенастраивать эквайринг, таким образом, чтобы местные терминалы могли эти карты принимать к оплате. Вероятно, в ближайшие 6–10 месяцев этот вопрос может быть решён. В Европе и США тоже возникают проблемы с использованием карт UnionPay, особенно тех, которые эмитированы в Китае», — рассказал Сироткин.

Ещё один недостаток китайской платёжной системы — ограниченная поддержка кол-центра.

«Если Visa и Mastercard — это транснациональные корпорации, у которых почти в каждой стране есть мощные центры поддержки, способные обслуживать русскоязычное население, то у UnionPay таких мощностей пока ещё недостаточно, несмотря на работу карт UnionPay в 180 странах мира», — отметил Сироткин.

Эксперт указал, что часть карт UnionPay, выпущенных в России, может не поддерживать технологию бесконтактной оплаты. Российские карты UnionPay действуют всего два-три года, тогда как у Visa и Mastercard сроки больше, а в некоторых банках после введения санкций и вовсе сделали действующие карты бессрочными.

Другой недостаток карт UnionPay — их высокая стоимость в России. За выпуск карты можно заплатить от 5000 до 10 000 рублей. Цена же срочного выпуска карты может доходить и до 50 000 рублей. Однако есть и банки, которые открывают виртуальные карты и карты моментального выпуска абсолютно бесплатно.

Уйти.рф

Самым серьёзным риском сегодня остаётся то, что и китайская система UnionPay под давлением Запада может покинуть российский рынок. Опрошенные «Секретом фирмы» эксперты расходятся во мнении, вероятно ли это.

Валерий Корнейчук напомнил, что никаких заявлений о желании уйти из России от UnionPay не было.

«Я считаю, что, с учётом партнёрских отношений России и Китая в последние годы, такого не произойдёт. Мы как никогда близки в решении продолжения сотрудничества и решении вопросов обеспечения безопасности наших государств», — отметил он.

С ним согласен и Андрей Сироткин.

«Вряд ли китайцы будут ограничивать сотрудничество с Россией. Вообще, Россия — это очень перспективный рынок для проведения безналичных расчётов, в том числе посредством банковских карт. Visa и Mastercard задумались об ограничениях деятельности или уходе из России ещё в 2014 году. Несмотря на политику и санкции, они приняли решение остаться и даже создали обеспечительный депозит по требованию Центрального банка. Сейчас, когда Visa и Mastercard ограничивают использование своих карт, китайцы попытаются воспользоваться ситуацией и расширить свой бизнес в РФ, руководствуясь политикой экспансии. Так что UnionPay едва ли уйдёт из России», — сказал он.

Но Василий Солодков уверен, что UnionPay может закончить работать в России, «если на китайцев хорошо надавят».

«Им придётся решать, что для них важнее как рынок — Россия или остальной мир. Очевидно, выбор будет сделан не в пользу нас, как это уже было с поставками авиадеталей», — считает эксперт.