Россиянам рассказали об изменении цен на вино

В Ассоциации виноградарей и виноделов России рассказали, как изменятся цены на вино из-за западных санкций.
Представитель ассоциации Игорь Губин в эфире «Говорит Москва» сообщил, что цена на вино поднимется примерно на 10%.
«Производители поднимают цену в среднем на 10%, потому что дорожают комплектующие», - сказал он.
Губин отметил, что импортозамещение в отрасли идет активно. Уже 30% рынка занимает вино из винограда, выращенного в России. Однако «всё заместить нереально и доля импорта должна на рынке остаться».
По словам эксперта, в производстве вина используются импортные комплектующие, в частности пробка. Она не производится в России. Корковый дуб растет в Португалии и Испании. Импортируются также некоторая техника, бочки, химия для обработки винограда.
Все это повлияет на итоговую стоимость самого товара. Кроме того, скажется изменение курса рубля и инфляция, трудности с логистикой.
Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что санкции не решают проблем, а лишь создают новые во всем мире.