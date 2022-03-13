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52 минуты назад

Россиянам рассказали об изменении цен на вино

Майк Габриелян

В Ассоциации виноградарей и виноделов России рассказали, как изменятся цены на вино из-за западных санкций.

Россиянам рассказали об изменении цен на вино
Фото: ТАССТАСС

Представитель ассоциации Игорь Губин в эфире «Говорит Москва» сообщил, что цена на вино поднимется примерно на 10%.

«Производители поднимают цену в среднем на 10%, потому что дорожают комплектующие», - сказал он.

Губин отметил, что импортозамещение в отрасли идет активно. Уже 30% рынка занимает вино из винограда, выращенного в России. Однако «всё заместить нереально и доля импорта должна на рынке остаться».

По словам эксперта, в производстве вина используются импортные комплектующие, в частности пробка. Она не производится в России. Корковый дуб растет в Португалии и Испании. Импортируются также некоторая техника, бочки, химия для обработки винограда.

Все это повлияет на итоговую стоимость самого товара. Кроме того, скажется изменение курса рубля и инфляция, трудности с логистикой.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что санкции не решают проблем, а лишь создают новые во всем мире.

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