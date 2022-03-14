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1 час назад

«Известия»: В России подорожал домашний интернет

Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостейиещё 3

В России в феврале-марте увеличилась стоимость услуг ряда интернет-провайдеров, сообщают «Известия».

Провайдеры повысили цены на домашний интернет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что с 1 февраля часть тарифов в Москве и Санкт-Петербурге повысила МТС. Об этом свидетельствуют счета за февраль, которые абоненты получили в начале марта. Так, если в январе 2022 года услуга в Москве стоила 599 рублей, то в феврале ее цена выросла до 660 рублей.

По словам представителя МТС Алексея Меркутова, изменение стоимости составило около 9% - примерно 60 рублей. При этом он отметил, что цены на доступные для подключения тарифы не изменились. В компании добавили, что рост стоимости услуг вызван общим увеличением цен на содержание и строительство сетей, а также на расходы на электроэнергию и услуги, закупаемые у внешних подрядчиков.

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Повысил стоимость услуг и другой крупнейший московский провайдер - «Акадо». По данным источника, цены увеличились на 2-4%.

Тарифы повышаются и в других регионах. Так, с 1 марта петербургская компания «Пин» увеличила цены на услуги на 10%. В компании сообщают, что это связано с необходимостью компенсации затрат из-за инфляции, нестабильности рубля, роста цен на комплектующие для оборудования связи, а также из-за реализации требований «закона Яровой».

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