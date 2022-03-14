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1 час назад

Россиянам стали предлагать вклады в альтернативной валюте

Лера Букина

Клиенты российских банков смогут открыть вклады в валютах тех стран, которые не вводили ограничения против России. Речь идет о китайском юане, валютах стран СНГ и других, сообщает РИА Новости.

Россиянам стали предлагать вклады в альтернативной валюте
Фото: ReutersReuters

Напомним, что Альфа-банк сообщил о запуске возможности открыть счет в юанях через мобильное приложение. ВТБ предлагает открыть вклад в китайской валюте - от 100 юаней. Максимальная ставка будет составлять 8% годовых. Оформить его также предлагается через мобильное приложение.

В банке «Солидарность» клиенты могут открыть счета в китайской валюте на сумму от 500 или от 20 000 юаней. Возможность открыть вклад в данной валюте есть и клиентов АТБ, банка «Приморье», «ББР банка».

«Тинькофф банк» предоставляет возможность

открыть вклады как в юанях, так и азербайджанских манатах, белорусских рублях, казахских тенге, дихрамах (валюта ОАЭ), турецких лирах, индийских рупиях, армянских драмах, гонконгских долларах и других.

Клиенты «Сити банка» могут открыть мультивалютную карту, к которой будут привязаны счета в нескольких валютах, в частности, в южноафриканских рэндах и гонконгских долларах.

Банк «Дом.РФ» в ближайшем будущем планирует запустить текущие и накопительные счета в китайских юанях, которые уже доступны клиентам Private Banking. Кроме того, планируется использование таких валют, как армянские драмы, бразильский реал, дирхамы ОАЭ, казахстанский тенге и другие.

Ранее Банк России установил временный порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. В частности, речь идет о запрете на снятие свыше $10 тыс. с валютных вкладов. Позволяется снимать и больше средств, но остальную часть денег можно будет получить в рублях по курсу на день выдачи.

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