Цены на домашний интернет в России выросли

В феврале – марте 2022 года в России поднялись цены на домашний интернет. Об этом сообщает газета «Известия».

В частности, МТС поднял стоимость некоторых услуг в Москве и Санкт-Петербурге. Речь идет об архивных интернет-тарифах и пакетах с домашним интернетом и цифровым телевидением. Для сравнения: в январе доступ в сеть стоил 599 рублей, в феврале - 660 рублей.

«Изменение стоимости услуг связано с общим ростом стоимости содержания и строительства сетей, ростом цен на электроэнергию и услуги, которые мы закупаем у внешних подрядчиков», — подчеркнул представитель МТС Алексей Меркутов.

Также в феврале московский провайдер «Акадо» (подконтролен «ЭР-Телеком холдингу») поднял стоимость интернет-доступа на 2-4%.

В Петербурге компания «Пин» подняла тарифы на 10% с 1 марта. Там подчеркнули, что ситуация обусловлена необходимостью компенсировать затраты, связанные с инфляцией, нестабильностью курса рубля, увеличением цен на комплектующие для оборудования связи и т.д.