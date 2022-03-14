Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
0° в 
USD 115.20EUR 127.23
Войти в почту
38 минут назад

Власти с 1 мая возобновят программу кешбэка за детский отдых

Газета.RuГазета.Ruиещё 7

Программу кешбэка за детский отдых решили возобновить с 1 мая 2022 года. Об этом заявил на совещании с правительством премьер-министр Михаил Мишустин.

Программу кешбэка за детский отдых возобновят
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По поручению президента правительство продлевает программу возврата половины стоимости путевки для ребенка, которую впервые применили в прошлом году. Она будет запущена с 1 мая текущего года», — отметил Мишустин.

По его словам, по программе кешбэка уже смогли отдохнуть около 420 тыс. детей и это стало хорошей поддержкой для многих семей. При этом продажи путевок в рамках программы детского кешбэка начнутся уже с 31 марта.

Для того чтобы получить кешбэк за путевку ребенка, необходимо приобрести ее с помощью карты «Мир». Затем, в течение пяти дней будет получен возврат половины потраченных средств на эту карту, но не более 20 тыс. рублей. Количество поездок на одного ребенка не имеет ограничений. Если же у семьи несколько детей, то вернуть половину стоимости можно будет с каждой купленной путевки.

В конце июля 2021 года политолог Михаил Ковалев заявил, что инициатива «Единой России» по кешбэку на детский отдых помогает сэкономить ощутимые суммы. По его словам, интересы родителей сместились с коллективной поездки в Турцию, которая может быть не так интересна детям, в сторону детских оздоровительных лагерей.

Последние новости
Личный счет,Михаил Ковалев,Михаил Мишустин,Единая Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители