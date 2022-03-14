Программу кешбэка за детский отдых возобновят

Программу кешбэка за детский отдых решили возобновить с 1 мая 2022 года. Об этом заявил на совещании с правительством премьер-министр Михаил Мишустин.

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«По поручению президента правительство продлевает программу возврата половины стоимости путевки для ребенка, которую впервые применили в прошлом году. Она будет запущена с 1 мая текущего года», — отметил Мишустин.

По его словам, по программе кешбэка уже смогли отдохнуть около 420 тыс. детей и это стало хорошей поддержкой для многих семей. При этом продажи путевок в рамках программы детского кешбэка начнутся уже с 31 марта.

Для того чтобы получить кешбэк за путевку ребенка, необходимо приобрести ее с помощью карты «Мир». Затем, в течение пяти дней будет получен возврат половины потраченных средств на эту карту, но не более 20 тыс. рублей. Количество поездок на одного ребенка не имеет ограничений. Если же у семьи несколько детей, то вернуть половину стоимости можно будет с каждой купленной путевки.

В конце июля 2021 года политолог Михаил Ковалев заявил, что инициатива «Единой России» по кешбэку на детский отдых помогает сэкономить ощутимые суммы. По его словам, интересы родителей сместились с коллективной поездки в Турцию, которая может быть не так интересна детям, в сторону детских оздоровительных лагерей.