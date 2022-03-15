СберБанк продлит срок действия банковских карт

«Все карты СберБанка, срок действия которых заканчивается в марте 2022 года, были заранее перевыпущены и доставлены для получения в офисы банка. Для карт, которые истекают в апреле и далее, мы планируем продлить срок действия, чтобы их можно было продолжать использовать как обычно без необходимости перевыпуска», — подчеркнул директор дивизиона «Кошелек клиента» СберБанка Игорь Ковалев.