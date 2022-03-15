СберБанк продлит срок действия банковских карт

СберБанк в настоящее время занимается вопросом продления срока действия дебетовых и кредитных банковских карт. В ближайшее время всем клиентам предоставят подробную информацию о работе карт после истечения срока действия, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Все карты СберБанка, срок действия которых заканчивается в марте 2022 года, были заранее перевыпущены и доставлены для получения в офисы банка. Для карт, которые истекают в апреле и далее, мы планируем продлить срок действия, чтобы их можно было продолжать использовать как обычно без необходимости перевыпуска», — подчеркнул директор дивизиона «Кошелек клиента» СберБанка Игорь Ковалев.
Адрес отделения СберБанка для получения карты доступен в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Также его можно увидеть в полученном от банка уведомлении о готовности карты в виде СМС.
Пресс-служба напомнила о том, что все действующие карты Visa и Mastercard СберБанка продолжают действовать на территории России. Их можно использовать для совершения покупок, платежей и переводов, а так же снятия наличных в банкоматах.