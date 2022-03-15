Какие товары исчезнут с российского рынка

В условиях санкций многие зарубежные компании объявили о полном уходе с российского рынка или о приостановке своей деятельности. Поставки ряда товаров прекращены — временно или постоянно. Какие-то из них будут замещены отечественной продукцией или за счет импорта из стран, не вводивших санкции против России. Но это не исключает товарного дефицита. Эксперты рассказали СМИ, какая продукция вскоре может исчезнуть из магазинов совсем.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Сергей Карпухин/ТАСС

Исчезнет "самое лучшее"

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В сложившейся ситуации с прилавков может пропасть "самое лучшее в каждой товарной категории", заявил "Известиям" председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. При этом инфляция может составить 50% по сравнению с началом текущего года. Если же государство займется регулированием цен, возможно нарастание дефицита товаров, считает эксперт.

Продукты питания

Сложная ситуация складывается с поставками фруктов, отмечает партнер Strategy Partners Инна Гольфанд.

"В России производится около 40% фруктов от общего потребления. В Союзе производителей ягод считают, что в ближайшее время могут сократиться поставки фруктов на российский рынок, поскольку большая их часть ввозится из-за рубежа. Однако основными поставщиками фруктов в РФ являются страны, которые не присоединились к санкциям", — сказала она.

По словам Гольфанд, в наибольшей зоне риска сейчас находятся поставки с Фарерских островов (входят в состав Дании), которые обеспечивают 40-50% всего импорта сельди и скумбрии для России. Однако же пока ввоз рыбы продолжается в плановом порядке, добавила эксперт.

В российских магазинах больше нельзя будет купить пиво под маркой Heineken. Гольфанд напомнила, что крупнейшие чешские пивоварни прекратили поставки в Россию, как и британская алкогольная компания Diageo (бренды Johnnie Walker, White Horse, Captain Morgan, Guinness, Smirnoff).

Ранее в марте управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский сообщил агентству "Прайм", что российские покупатели могут остаться без оливкового масла. Сырье для производства этого продукта в стране не растет, а основные импортеры — Италия, Испания и Греция — входят в Евросоюз.

"Потенциально поставки масла могут быть прекращены или пересмотрены (в случае самого жесткого сценария ответных мер западных стран), однако это бизнес и это прибыльный бизнес, поэтому тут могут быть нюансы и попытки обхода", — сказал Жарский.

Он добавил, что оливковое масло производят также в Тунисе, Турции, Сирии и Чили, так что список поставщиков может быть пересмотрен.

Автомобили

Ведущие западные автопроизводители (Volkswagen, Ford, Mercedes, Renault) объявили, что приостанавливают работу заводов, расположенных в России. Поставки многих марок тоже временно прекращены. В связи с этим россиянам придется переключиться на бренды из КНР, отмечает в беседе с "Известиями" президент агропромышленной группы компаний "Кабош" Дмитрий Матвеев.

"Мы видим, что и новые автомашины уже не будут поставляться ведущими концернами. Я не считаю, что это проблема — мы пересядем на китайские авто. Это неудобно, но в нынешних реалиях ничего не сделаешь", — подчеркнул он.

Модные бренды

Ситуация с одеждой и обувью сложилась неоднозначная. Работу в России приостановили многие зарубежные производители. Однако это далеко не все поставщики. На рынке остаются отечественные фирмы, которые, правда, закупают ткани и фурнитуру за границей.

"В первые дни сложившейся ситуации успела взять ткани по курсу, фиксированному с производителем. По объему взяла больше обычного в два раза. Ориентируюсь, что этой закупки хватит до июня 2022 года", — рассказала основатель бренда Magliera Полина Бурцева.