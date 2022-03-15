Как россияне собираются выживать в кризис

После кризиса, возникшего из-за пандемии коронавируса, россияне столкнулись с новыми экономическими сложностями. В нынешней обстановке жители страны продумывают стратегии выживания: кто-то планирует искать дополнительный заработок, а кто-то — урезать расходы. Специалисты из Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) провели опрос, который показывает нынешние настроения россиян. О его результатах пишет газета "Известия".

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС Евгений Софийчук/ТАСС

Согласно данным НАФИ, две трети респондентов (66%) в случае серьезных финансовых трудностей намерены сократить расходы и обходиться без привычных вещей. Более половины опрошенных будут искать дополнительный заработок. Четверть россиян потратят средства, составляющие их финансовую подушку безопасности. Помимо этого в числе популярных стратегий выживания — продажа части имущества и обращение за материальной помощью к близким.

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Интересно, что сокращать расходы готовы в первую очередь женщины. Об этом рассказали 72% россиянок, принявших участие в опросе. Среди мужчин такой ответ дали 60%.

Что касается возрастных категорий, то люди в возрасте 35–44 лет больше других настроены на поиски дополнительного заработка. При этом респонденты 18–24 лет кроме подработки надеются на финансовую помощь семьи и друзей, а также планируют частично продавать имущество.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек из 53 регионов России.

Как отметила, руководитель центра исследований социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН Ольга Козлова, радует то, что значительная доля граждан рассчитывают на свои силы.

"В то же время настораживают ответы остальной той части россиян, которые проявляют некую инфантильность в выборе предстоящей стратегии поведения, рассчитывая на помощь родственников, друзей, финансовых учреждений", — добавила Козлова.

Зампред правления банка «Хлынов» Александр Втюрин в свою очередь посоветовал россиянам выбирать стратегию сбережения и обдуманного потребления.

"Сейчас делать дорогостоящие покупки невыгодно. В нынешней ситуации потратить деньги означает потратить их очень дорого — и это сделать никогда не поздно", — сказал Втюрин.

Банкир подчеркнул, что денежную подушку безопасности стоит держать в сохранности, а при возможности — увеличить ее.

Гендиректор аудиторской компании МКПЦ Дмитрий Винокуров в своем комментарии отметил, что на практике какая-либо единственная стратегия поведения в сложной ситуации невозможна.

"С наименьшими потерями из кризиса выйдут те, кто не только сокращает расходы, но при этом ищет возможности дополнительных доходов. К тому же совершенно не лишним будет изучить и воспользоваться льготами, вычетами и субсидиями, которые предоставляет государство", — сказал Винокуров.