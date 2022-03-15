Россиянам назвали условие для новой индексации пенсий

Госдума РФ проведет новую индексацию пенсии после стабилизации ситуации в экономике и последующего изучения реальной инфляции в стране. Об этом журналистам рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Сейчас фиксируется рост цен, но ситуация должна немного стабилизироваться, и сразу же станет понятно, какая реальная инфляция. Не вызванная эмоциями и паникой, спекуляцией и повышенным спросом, а именно реальная инфляция. В ближайшее время, я уверен, индекс инфляции будет определен, что позволит приступить к вопросу индексации», — рассказал РИА «Новости» Ярослав Нилов.

Депутат добавил, что сейчас наблюдается активная инфляция и девальвация рубля, что снижает покупательную способность граждан РФ. Из-за этого некоторые товары необоснованно подорожали в два раза. Также Ярослав Нилов подчеркнул что для увеличения пенсий и социальных выплат необходимо изыскать дополнительные резервы.

«У нас, прежде всего, есть Фонд национального благосостояния. Не надо об этом забывать. Это наша подушка безопасности», — добавил Нилов.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который содержит комплекс социально-экономических мер поддержки в условиях санкций граждан и бизнеса. Документ, разработанный правительством России, опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон был одобрен Советом Федерации 4 марта, в тот же день принят Госдумой. Инициатива призвана защитить нацинтересы страны от недружественных действий иных государств и международных организаций.

Документ определяет механизмы поддержки сектора экономики, в том числе им упрощаются установленные российским законодательством разрешительные и лицензионные процедуры, которые регламентируют особенности правового режима при закупках товаров, работ или услуг для обеспечения муниципальных и госнужд.

Правительство наделяется правом в 2022 году ввести мораторий на плановые проверки среднего и малого бизнеса. При этом плановые проверки имеющих госаккредитацию организаций, которые работают в области информационных технологий, не будут проводиться до конца 2024 года.

Кабмин также сможет принимать решения о разрешительных режимах, в частности правилах лицензирования. Так, предусматривается возможность для бизнеса действовать без продления лицензии или разрешения, продлевать и получать их без оценки соответствия, уплаты государственной пошлины и оплаты необходимых госуслуг. Бизнес также получит право не проходить квалификационный экзамен и продлевать квалификационные аттестаты и не проходить оценку соответствия по бессрочным лицензиям и разрешениям.

Изменения контрактов по госзакупкам

Законом также разрешается менять существенные условия контрактов в сфере муниципальных и госзакупок по соглашению сторон . Речь идет о заключенных до начала 2023 года контрактах в том случае, если при их исполнении появились "не зависящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения". Внести такие изменения будет возможно на основании решения российского правительства, высшего исполнительного органа госвласти субъекта России или местной администрации.

Также уточняются особенности проведения градостроительной деятельности. Так, до 1 января 2023 года продлевается возможность получения членами саморегулируемой организации займов от нее за счет средств из компенсационного фонда. Правительство также наделяется правом устанавливать особенности правоотношений в долевом строительстве, изменений проектной документации и особенности разработки документации по планировке территорий. Также кабмин сможет устанавливать особенности документации по выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию при изменении существенных условий государственных и муниципальных контрактов в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта. В частности, правительство России в 2022 году получит право устанавливать особенности внесения изменений в проектную документацию в связи с заменой строительных ресурсов на отечественные, если не увеличивается сметная стоимость строительства.

Документ предусматривает и упрощение получения госуслуг, а также позволяет предоставлять статус участника свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе организациям, которые имеют только филиал либо представительство в этих регионах.

Публичные акционерные общества получат право до 31 декабря 2022 года включительно приобретать размещенные ими акции (за исключением приобретения размещенных акций в целях сокращения их общего количества), если приобретаемые акции допущены к организованным торгам. Это также касается случаев, когда средневзвешенная цена приобретаемых акций, определенная за любые три месяца начиная с 1 февраля 2022 года, снизилась по сравнению со средневзвешенной ценой таких акций за первые три месяца 2021 года на 20 и более процентов, а также случаев, когда значение основного индекса фондового рынка, рассчитанного организатором торговли, за этот период упало на 20% и более.

В соответствии с законом снижение стоимости чистых активов обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ ниже уставных капиталов в 2022 году не повлечет их ликвидацию или уменьшение размера уставного капитала.

МРОТ и пенсии

Российское правительство получит право определять порядок исчисления минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, установливать особенности правового регулирования в сфере оказания социальной госпомощи, социальной защиты, а также предоставления в рамках соцобслуживания и социальной госпомощи соцуслуг и иных соцгарантий и выплат.

"Правительство Российской Федерации вправе принимать решение об индексации (дополнительном увеличении) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в соответствующем финансовом году. Коэффициент индексации (дополнительного увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии определяется правительством Российской Федерации", - говорится в законе.

Документ дает возможность правительству дополнительно увеличивать соцдоплату к пенсии и сами пенсии в течение календарного года. В настоящее время закон предполагает, что пенсии индексируются только раз в год.

Цены на лекарства

По закону изменение курса валют станет одним из критериев при установке предельных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП).

По действующему законодательству особенности государственного регулирования предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, устанавливаются правительством РФ в зависимости от экономических и социальных критериев. В частности, речь идет об изменении условий, порядка и стоимости производства лекарственных препаратов, использовании новых форм, методов и способов государственного регулирования цен на лекарственные препараты, в том числе на основе механизма референтного ценообразования, изменении порядка оказания медицинской помощи.

Теперь статья в соответствующем законе дополняется критерием об "изменении курса иностранной валюты". Кроме того, медицинские организации смогут закупать по упрощенной процедуре лекарства, расходные материалы и медицинские изделия (по решению учредителя). Фонд социального страхования сможет приобретать технические средства реабилитации и услуги у единственного поставщика.

У единственного поставщика можно будет закупать лекарства и медицинские изделия, не имеющие российского аналога, но при условии, что производитель не из страны, которая ввела санкции против России. Также максимальная сумма закупки лекарств у единственного поставщика для назначения одному пациенту по решению врачебной комиссии повышается в полтора раза - с 1 млн до 1,5 млн рублей.

В России разрешается тратить сверхдоходы от продажи нефти и газа на приоритетные нужды, в том числе и выплаты населению. Об этом говорится в законе за подписью президента РФ Владимира Путина.

«Реализация данных норм позволит осуществлять меры поддержки предприятий российской экономики, направленные на сохранение рабочих мест и выплату заработной платы гражданам», — говорится в пояснении законопроекта, который опубликован на официальном портале правовых актов. Теперь тратить деньги разрешается на государственные обязательства — к примеру, выплаты, пенсии, пособия — погашение госдолга, а также на ряд иных целей.

Ранее, согласно бюджетному правилу, все доходы от продажи нефти и газа, превышающие 44,2 доллара за баррель, автоматически уходили в Фонд национального благосостояния через покупку валюты. Однако введение жестких санкций против России заморозило эту схему из-за частичного отключения отечественной банковской системы от SWIFT и блокировки золотовалютных запасов Центробанка РФ за рубежом.

Российские власти будут внимательно следить за инфляцией и ситуацией с пенсиями в стране. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Пенсионеры - это те люди, к которым очень пристальное внимание со стороны руководства страны. Поэтому мы будем внимательно смотреть за ситуацией с ценами. И, конечно, пенсионеров не дадим, что называется, в этих условиях в обиду", - сказал он, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Кроме того, глава Минфина отметил, что ресурсов в бюджете достаточно для обеспечения необходимыми товарами и проведения расчетов.

"Безусловно, денег у нас достаточно для того, чтобы обеспечить производство жизненно необходимых товаров. Центральный банк будет предоставлять необходимую ликвидность финансовой системе", - подчеркнул Силуанов.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет российский кабмин правом оперативно принимать решение об увеличении доплаты к пенсионным выплатам и об индексации. Документ был обнародован на официальном портале правовой информации.

Подписанный главой государства закон предоставляет кабмину РФ право принимать решения об установлении размера соцдоплаты к пенсии выше установленного ФЗ «О государственной социальной помощи».

Кроме того, по новому закону правительство получает возможность проводить индексацию соцпенсий, увеличивать стоимость одного пенсионного коэффициента и принимать решение об индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Следует отметить, что закон также расширит полномочия российского Правительства на текущий год. В частности, у кабмина появится возможность определять особенности исчисления и установления МРОТ, а также размера прожиточного минимума.

Учитывая рост цен на продукты и товары первой необходимости, в России следует весной провести индексацию пенсий. Они должны быть повышены на 20–30%. Такого мнения придерживается зампредседателя комитета Совфеда по экономике Иван Абрамов, его слова приводит РИА Новости.

Нужно помочь людям, у них нет других источников доходов, — сказал сенатор.

Средства на повышение пенсий он предлагает взять из Фонда национального благосостояния. Кроме того, по словам Абрамова, власти могут обратиться за помощью к компаниям, которые зарабатывают «миллиарды долларов» на продаже природных богатств. Он отметил, что сейчас доходы этих компаний «просели», но в будущем ситуация улучшится, поскольку с Россией «по-прежнему хотят торговать две трети мира».

Главные страхи россиян связаны с безработицей и ростом цен на товары повседневного потребления, сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в опубликованном в понедельник интервью газете "Известия".

"Главные же страхи россиян связаны с инфляцией и безработицей. Люди боятся, что вырастут цены на предметы повседневного потребления и сократится их ассортимент. Что придется искать аналоги привычным товарам, которые исчезают. Любителям пообедать в McDonald’s придется изменить свои привычки. Тем, кто планировал купить новую машину, придется задуматься о покупке транспорта с пробегом", - сказал он, уточнив, что санкции россиянами пока ощущаются преимущественно в информационном пространстве.

Федоров отметил, что у граждан страны также присутствуют страхи относительно роста уровня преступности.

"Это обычно происходит, когда начинаются экономические кризисы", - пояснил эксперт. Страх изоляции, отмечает Федоров, ощутили 20-25% соотечественников, в число которых входят жители крупных городов, работники международных компаний, высокообразованные россияне и молодежь. "Для них изоляция - это потеря вполне осязаемых, важных и ощутимых элементов жизни. Конечно, им это не нравится", - объяснил он.

При этом, отмечает гендиректор ВЦИОМ, из повестки исчезла тема коронавируса, однако уровень страха в обществе все еще ниже, чем в эпоху пандемии.

"Те, кто измеряют рост медиапотребления, фиксируют, что он пока не достиг того пика, который был весной 2020 года. Этот всплеск страхов пока ниже, чем тот, который был два года назад", - сказал он.