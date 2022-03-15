Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в марте

Самые высокие зарплаты в Москве в марте предлагают разработчикам, дезинфектору и рекрутеру. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на рейтинг сервиса Работу.ру.

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На первом месте с зарплатой до 450 тысяч рублей в списке оказалась вакансия Java-разработчика в банке Senior. Среди требований: опыт разработки высоконагруженых проектов и микросервисов не менее трех лет и навык проектирования распределенных нагруженных систем.

Зарплату до 300 тысяч рублей предлагают генеральному директору в компании, занимающейся отделочными работами. Кандидат должен иметь высшее строительное образование, опыт работы на руководящих должностях не менее трех лет и знание специфики отделочных работ.

Разработчик 1С-Битрикс может претендовать на зарплату до 250 тысяч рублей. От соискателя требуются уверенные знания Bitrix Framework, наличие опыта написания собственных компонентов и модулей для 1С-Битрик.