Порог беспошлинного ввоза товаров предложили повысить

Правительство обсуждает повышение лимита беспошлинного ввоза товаров для физических лиц до €1000. Речь идет об электронной торговле — покупках на зарубежных сайтах. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные обновлённого плана первоочередных действий по развитию российской экономики в условиях санкций. Ранее в России приостановили работу многие зарубежные магазины (Zara, Bershka. H&M), от доставок в страну отказались Asos, Amazon и eBay.

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Увеличенный порог должен действовать до 1 октября 2022 года. Меру могут одобрить только после согласия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

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Сейчас граждане для личного пользования могут заказать товаров за границей на €200. Если сумма покупки больше или её вес составляет более 31 кг, необходимо заплатить пошлину в размере 15% от стоимости заказа, но не менее €2 за 1 кг.

Предложенная мера нужна, чтобы расширить альтернативные каналы поставок товаров из–за рубежа после закрытия многих магазинов внутри страны и запрета на использование карты российских банков Visa и Mastercard для оплаты покупок на зарубежных сайтах, считает руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников.

После закрытия товарооборота с США и западными странами торговля должна будет развиваться по азиатскому и ближневосточному направлению — с Китаем, Турцией и т. д., добавил он.

После ухода иностранных компаний россияне могут начать интересоваться зарубежными непродовольственными товарами — бытовой техникой, электроникой, смартфонами, одеждой, сказал Сальников.

«У нас было долгое время такое явление, как "челночная" торговля. До начала нулевых физлица довольно активно ввозили в определенных объемах товары для продажи, и здесь есть социальный эффект, так как это определенная форма самозанятости», — напомнил Сальников, добавив, что такая практика может повториться.

Ранее ряд зарубежных онлайн-ретейлеров заявил о приостановке деятельности внутри России. Это в том числе онлайн-магазины люксовых товаров FarFetch, Yoox Net-a-Porter. О прекращении поставок в Россию сообщили также интернет-магазин одежды Asos, американские онлайн-сервисы eBay и Amazon.