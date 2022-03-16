Раскрыта новая схема мошенничества с банковскими картами

Мошенники активно прибегают к использованию фейковых сайтов для якобы проверки данных банковских карт на соответствие слитой базы. Об этом говорится на сайте Роскачества.
Напомним, что в СМИ ранее распространилась информация о том, что злоумышленники слили в Даркнет данные более чем 100 000 российских банковских карт. После этого начали появляться вышеуказанные мошеннические сайты.
Как пояснили в ведомстве, держателям карт предлагается ввести данные карты, чтобы «проверить, не попали ли они в руки злоумышленника».
«Единого официального сервиса по проверке скомпрометированных банковских карт не существует. Все подобные сервисы в Сети являются мошенническими», — подчеркнул старший специалист по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.
Он предостерегает граждан от ввода данных карты на сомнительных сайтах. Также он призывает не диктовать их при телефонном разговоре с потенциальным мошенником, чтобы сохранить денежные средства.
Ранее сообщалось, что в России зафиксирован рост числа доменов с названиями брендов, ушедших из России. Так, по словам руководителя блока специальных сервисов ИБ-компании Infosecurity Сергея Трухачева, за мартовские праздники появилось около 30 таких адресов. Есть предположение, что они являются заготовками для фишинговых сайтов, на которых будут обманывать любителей иностранных брендов. По мнению эксперта, число подобных ресурсов продолжит расти в ближайшие месяцы, поскольку спрос на импортные товары остается, а получить их официально негде.