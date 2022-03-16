Раскрыта новая схема мошенничества с банковскими картами

Мошенники активно прибегают к использованию фейковых сайтов для якобы проверки данных банковских карт на соответствие слитой базы. Об этом говорится на сайте Роскачества.

Напомним, что в СМИ ранее распространилась информация о том, что злоумышленники слили в Даркнет данные более чем 100 000 российских банковских карт. После этого начали появляться вышеуказанные мошеннические сайты.

Как пояснили в ведомстве, держателям карт предлагается ввести данные карты, чтобы «проверить, не попали ли они в руки злоумышленника».

«Единого официального сервиса по проверке скомпрометированных банковских карт не существует. Все подобные сервисы в Сети являются мошенническими», — подчеркнул старший специалист по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.

Он предостерегает граждан от ввода данных карты на сомнительных сайтах. Также он призывает не диктовать их при телефонном разговоре с потенциальным мошенником, чтобы сохранить денежные средства.